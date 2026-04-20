  Иран заявил о нападении и нарушении перемирия с США
    Россия сгладит мировой продовольственный шок
    Трамп заявил о захвате иранского судна в Оманском заливе
    Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске
    Глава новосибирского минсельхоза лишился поста
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия на Ближнем Востоке
    Мерц созвал совбез из-за топливного кризиса в Германии
    Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу в Болгарии
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    20 апреля 2026, 11:30 • Новости дня

    Здания в Туапсе получили повреждения при атаке беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате воздушного удара дронов в Туапсе выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, частном секторе и административных зданиях кубанского города.

    Повреждения остекления зафиксированы в семи многоквартирных домах, четырех социально значимых объектах и трех административных зданиях Туапсе после атаки беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «Продолжает поступать информация о повреждении остекления. Оно пострадало в трех частных, семи многоквартирных домах, четырех социально значимых объектах, трех административных зданиях. Данные наверняка будут обновляться. Группы обхода готовы продолжить работу для оценки ущерба», – сообщили в администрации района.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированной атаки беспилотников на Туапсе погиб один мирный житель.

    Накануне спасатели полностью ликвидировали возгорание на местном морском терминале.

    Несколькими днями ранее украинские дроны повредили более 60 зданий города.

    19 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Российский истребитель подбил украинский самолет над Сумской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В небе над Сумской областью российский истребитель атаковал два военных самолета противника, в результате чего один из них получил повреждения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Воздушный бой произошел над территорией Сумской области, где российская авиация перехватила самолеты Вооруженных сил Украины, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    По информации подпольщика, после атаки российского истребителя украинские воздушные суда попытались скрыться, разлетевшись в разные стороны. В результате боестолкновения один из самолетов противника оказался подбит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили взлетные площадки украинских беспилотников в Сумской области. В этом же регионе армия России поразила позиции противовоздушной обороны противника. Позже Вооруженные силы нанесли точный удар по складу дронов в самих Сумах.

    19 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжили наступление на различных направлениях, уничтожив более 1200 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники и складов, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны в Mах. По данным ведомства, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли удары по военным и технике ВСУ, а также бригадам теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Таратутино, Великая Писаревка, Коренек, Шостка и Малая Рыбица в Сумской области.

    В Харьковской области поражены подразделения пяти механизированных бригад ВСУ, а также бригады теробороны и нацгвардии в населенных пунктах Веселое, Избицкое, Терновая, Липцы, Богодухов и Землянки. Потери противника превысили 165 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, станции радиоэлектронной борьбы, а также склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» также улучшила позиции, нанеся удары по двум механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ, а также ряду других подразделений в Харьковской области и ДНР. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия, в числе которых американская самоходная артиллерийская установка Paladin и украинская «Богдана».

    В ДНР подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение силам ВСУ в районах Николаевки, Константиновки, Новоселовки и Николайполья. В этих районах противник лишился более 200 военнослужащих, бронетранспортера М113 производства США, четырех боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

    Группировка «Центр» сообщила об успешных действиях в районах Светлого, Белицкого, Красноярского, Гришино, Кучерова Яра и других, где противник потерял свыше 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. В то же время подразделения «Восток» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив до 240 бойцов, боевую машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

    В Запорожской области группировка «Днепр» нанесла удары по горно-штурмовой бригаде ВСУ и бригаде теробороны, уничтожив до 50 военнослужащих, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию израильского производства RADA, четыре склада боеприпасов и склад материальных средств.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, местам производства и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны России, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 644 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 970 танков и других боевых бронированных машин, 1703 боевые машины РСЗО, 34 522 артиллерийских орудия и миномета, а также 59 735 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сутками ранее подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области.

    В начале апреля российские военные нанесли удары по позициям противника в Харьковской области.

    В конце марта бойцы группировки «Запад» освободили населенный пункт Ковшаровка.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    20 апреля 2026, 05:30 • Новости дня
    Мирный житель стал жертвой массированной атаки БПЛА на Туапсе
    Мирный житель стал жертвой массированной атаки БПЛА на Туапсе
    @ Министерство здравоохранения Краснодарского края «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки беспилотников на Туапсе погиб мирный житель, еще один получил ранения, в морском порту произошел пожар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил губернатор в Max.

    Кроме того, на территории морского порта из-за атаки произошло возгорание. Обломки сбитых дронов повредили гражданскую инфраструктуру города. Выбиты стекла в начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме, задета газовая труба.

    На местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы, доклады о ситуации поступают от главы муниципалитета Сергея Бойко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спасатели полностью ликвидировали возгорание на морском терминале в Туапсе.

    На прошлой неделе во время налета вражеских БПЛА на город травмы получили семь мирных жителей. При ударах беспилотников по жилым домам погибли двое детей.

    19 апреля 2026, 12:18 • Новости дня
    Сальдо сообщил о продолжении работы подполья в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пророссийское подполье продолжает действовать в Херсоне вопреки давлению со стороны ВСУ на психику и мораль людей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо заявил, что пророссийское подполье в Херсоне продолжает свою деятельность, несмотря на давление со стороны украинских военных на местных жителей, передает РИА «Новости». «Существует ли подполье? Конечно же, существует. И люди все равно активные и оценивающие все то, что сейчас происходит, с точки зрения давления на их мораль, на их психику, на их мировоззрение вредным и не нужным им», – сказал Сальдо.

    Он подчеркнул, что власти региона хорошо информированы о событиях на правом берегу Днепра. Эта часть территории, включая город Херсон, временно контролируется украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о деятельности подпольной организации «Русский Херсон» на подконтрольной Украине территории.

    Сторонники России в рядах украинских войск снабдили херсонских подпольщиков натовским оружием.

    Позже российские военные заняли промзону Херсона для дальнейшего освобождения города.

    20 апреля 2026, 00:20 • Новости дня
    Military Watch Magazine заинтересовался новыми возможностями ТОС-2

    Military Watch Magazine оценил огневую мощь ТОС-2

    Tекст: Антон Антонов

    Российский модернизированный тяжелый огнеметный комплекс ТОС-2 «Тосочка» вышел за рамки штурмового вооружения и приобрел функции универсальной огневой поддержки, пишет Military Watch Magazine.

    Со ссылкой на Ростех Military Watch Magazine пишет, что «Тосочка» получила колесное шасси, усовершенствованную систему автоматической перезарядки и модернизированное управление огнем. Благодаря этим изменениям концепция машины стала гораздо более гибкой и технологичной, а также лучше адаптированной к современным условиям боя. Улучшенные системы управления позволяют наносить точные удары по целям, а колесное шасси обеспечивает быструю переброску даже на неподготовленные позиции, что выгодно отличает ТОС-2 от тяжелой гусеничной ТОС-1.

    ТОС-2 обеспечивает российским войскам значительно большую маневренность при нанесении термобарических ударов. Несмотря на меньшую огневую мощь и проходимость по сравнению с ТОС-1, новая система отличается низкими затратами на обслуживание, меньшим расходом топлива, повышенной мобильностью и возможностью транспортировки по воздуху и морю, пишет издание.

    Указывается, что тяжелые огнеметные системы России привлекли внимание благодаря применению на Украине. Их боеприпасы создают облако химических веществ, которое подрывается вакуумным зарядом, формируя мощную ударную волну. Это приводит к поражению живой силы противника даже в укрытиях. Видео с передовой подтверждают широкое применение ТОС против украинских позиций.

    Отмечается, что ранее эти системы успешно применялись против боевиков в Сирии и Ираке.

    Параллельно с модернизацией ТОС-2 совершенствуются и системы ТОС-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали разработку тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» в 2024 году. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ТОС-1 «Солнцепек».

    19 апреля 2026, 22:05 • Новости дня
    Военные в Севастополе сбили четыре БПЛА
    Военные в Севастополе сбили четыре БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, уничтожив четыре беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы», – сказано в сообщении губернатора в Max.

    Дроны ликвидированы над морем в районе мыса Херсонес и Северной стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нейтрализовали 22 беспилотных летательных аппарата у Севастополя.

    19 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно отразили масштабный налет 17 вражеских дронов самолетного типа, пытавшихся атаковать территорию страны в течение дня, сообщили в Минобороны России.

    Атака украинской армии продолжалась с восьми утра до восьми часов вечера по московскому времени. Об успешном перехвате воздушных целей передает РИА «Новости».

    Представители оборонного ведомства подтвердили факт поражения всех выявленных аппаратов. «19 апреля в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской областей и Республики Крым», – говорится в сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью над несколькими российскими регионами системы ПВО уничтожили 13 беспилотников самолетного типа.

    В Таганроге после ночной воздушной атаки ВСУ на складских помещениях вспыхнул пожар, трое жителей получили медицинскую помощь.


    20 апреля 2026, 07:04 • Новости дня
    Нацгвардию и военную полицию Украины перевели в штурмовики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащих нацгвардии и военной полиции Украины перевели в штурмовики за отказ задерживать дезертиров в Волчанском районе Харьковской области, сообщили в силовых структурах.

    Военнослужащих нацгвардии и военной полиции Украины перевели в штурмовое подразделение, сообщает РИА «Новости». К такому шагу прибегли после того, как часть военных отказалась выполнять приказ о выдвижении в Волчанский район Харьковской области для задержания украинских дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование начало отправлять вернувшихся из самоволки солдат в штурмовые части.

    В Харьковской области силовики зафиксировали массовое дезертирство бойцов перед переброской в Волчанск.

    Из-за нехватки людей киевский режим сформировал штурмовые отряды из действующих сотрудников полиции.

    19 апреля 2026, 22:57 • Новости дня
    Российские военные уничтожили восемь беспилотников в районе Севастополя
    Российские военные уничтожили восемь беспилотников в районе Севастополя
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки БПЛА уничтожено восемь дронов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Отражение атаки проводится силами противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильными огневыми группами, сообщил Развожаев в Max.

    «Сбито восемь БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана», – сообщил губернатор.

    По информации экстренных ведомств, в двух садовых товариществах на Северной стороне и в районе Монастырского шоссе элементы дронов пробили крыши частных домов. Также часть сбитого аппарата рухнула на крышу гаража возле улицы Генерала Мельника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ.

    19 апреля 2026, 23:35 • Новости дня
    Два мирных жителя пострадали при атаке украинского дрона в Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате целенаправленного удара украинского беспилотника по гражданскому легковому автомобилю в приграничном селе Зерново получили ранения два мирных жителя, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан», – заявил глава региона в Max.

    Он рассказал, что украинские военные направили дрон-камикадзе на движущийся гражданский автомобиль. Пострадавшие мужчины оперативно доставлены в местную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте при атаке украинских беспилотников на село Зерново погибла местная жительница. Позже в селе Курковичи Брянской области из-за ударов дронов-камикадзе пострадали два человека.

    20 апреля 2026, 05:21 • Новости дня
    Удар РСЗО «Град» уничтожил скопление сил ВСУ в Херсоне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артиллеристы ВДВ группировки войск «Днепр» нанесли точный удар по украинским позициям в Херсоне, ликвидировано скопление украинской пехоты на правом берегу Днепра, сообщил командир расчета Ивановского соединения ВДВ с позывным «Первый».

    Боевая машина БМ-21 выполнила огневую задачу в районе областного центра, сказал командир РИА «Новости».

    «Поражено скопление живой силы противника. Данная машина зарекомендовала себя как надежная и неприхотливая, простая в обслуживании», – рассказал военнослужащий.

    По словам бойца, опытный расчет регулярно выполняет боевые задачи днем и ночью. В военном ведомстве добавили, что артиллеристы группировки «Днепр» круглосуточно уничтожают технику, склады и укрепления украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» группировки «Днепр» уничтожил скопление боевиков ВСУ на правом берегу Днепра.

    20 апреля 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль все дороги к Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска взяли под полный огневой контроль все дороги, ведущие к Константиновке. Как сообщили в силовых структурах РФ, ротации и переброска личного состава ВСУ в город сильно затруднены.

    Российские военные взяли под огневой контроль все магистрали, ведущие к Константиновке, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, это существенно осложнило переброску резервов и проведение ротации личного состава ВСУ в этом районе.

    В силовых структурах заявили: «Все дороги, ведущие в Константиновку, взяты под полный огневой контроль. Речь идет как об ударах дронами, так и артиллерией. У противника процесс переброски резервов и проведение ротаций на этом участке фронта сильно затруднен». При этом отмечается, что украинская сторона активно использует дроны для обороны города.

    В самой Константиновке продолжаются ожесточенные бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники перекрыли основные пути снабжения украинской армии вокруг Константиновки.

    Командир разведывательно-ударной роты рассказал о полном огневом контроле последней дороги снабжения противника.

    Российские подразделения заняли существенную часть этого населенного пункта.

    20 апреля 2026, 06:20 • Новости дня
    Марочко сообщил о больших потерях ВСУ у Верхней Терсы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ, контратакуя на запорожском участке, несут большие потери у населенного пункта Верхняя Терса, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что ВСУ несут значительные потери, пытаясь контратаковать на запорожском участке фронта в районе Верхней Терсы, передает ТАСС. По его словам, именно в этом населенном пункте украинские силы потеряли наибольшее количество личного состава и техники за последнее время.

    Марочко также отметил, что атаки ВСУ со стороны бывшего Каховского водохранилища остаются безуспешными. Кроме того, продолжаются попытки выбить российские войска из Степногорска Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили подразделения ВСУ около Верхней Терсы.

    Бойцы ВС России отражают попытки украинских контратак в районе Терноватого.

    Противник потерял много людей и техники при штурме у села Зеленый Гай.

    20 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    «Северяне» в ходе боев продвинулись в Сумском районе на 20 участках

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Ожесточенные бои на Сумском направлении продолжаются. Штурмовые группы «Севера» продвинулись до 600 м на 20 участках в Сумском районе. В Шосткинском районе продолжается зачистка приграничных лесных массивов, российские штурмовые группы продвинулись до 100 м. В районе Новодмитровки продолжаются ожесточенные бои, «Северяне» продвинулись на трех участках до 500 м.

    «Северяне» наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Искрисковщины, Павловки, Запселья, Уланово, Семейкино, Бачевска, Шостки, Таратутино, Новая Сечь и Бруски, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    Подчеркивается, что публикации украинских ресурсов о стрелковых боях в Бачевске не соответствуют действительности: вероятно, информация искажена и перестрелки произошли между украинскими подразделениями после непроизвольного сброса боеприпаса дроном.

    В Краснопольском районе ВСУ попытались контратаковать восточнее Таратутино, однако украинские атаки были отбиты, большая часть украинских сил уничтожена, один солдат ВСУ взят в плен.

    На Харьковском направлении штурмовые группы «Севера» также продвинулись на девяти участках до 600 м. «Северяне» наносят удары по скоплениям сил ВСУ в районах Избицкого, Терновой, Малого Бурлука, Рогани, Великого Бурлука, Богодухова, Цуповки, Дергачей и Удов.

    Военнослужащие украинской военной полиции и нацгвардии, отказавшиеся выдвигаться в Волчанский район для задержания дезертиров, были переведены в специализированное штурмовое подразделение.

    На Липцовском направлении существенных изменений не отмечено, российские артиллерия и операторы БПЛА наносили удары по целям ВСУ. На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 400 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – говорится в сообщении.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    20 апреля 2026, 08:08 • Новости дня
    Марочко сообщил о потере ВСУ почти 7,3 тыс. человек за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю в боях в зоне СВО потеряли почти 7,3 тыс. солдат, в том числе иностранных наемников. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, наибольший ущерб противнику нанесли военные российской группировки «Центр».

    Марочко заявил, что потери вооруженных сил Украины и иностранных наемников за неделю составили около 7260 человек, передает ТАСС.

    Он отметил, что наибольший ущерб украинским формированиям нанесла российская группировка «Центр», действующая на западных рубежах Донецкой народной республики и в Днепропетровской области.

    Марочко добавил, что российские военные уничтожили за неделю три танка, боевую машину РСЗО «Град», боевую машину РСЗО Vampire, 46 орудий полевой артиллерии, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 98 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, более 600 различных машин и 1600 БПЛА противника.

    Эксперт также сообщил, что бойцы российской группировки «Север» расширили зону контроля в Сумской области. За неделю под контроль российских военных перешли два населенных пункта в Харьковской области – Волчанские Хутора и Зыбино.

    Марочко отметил, что украинские войска усилили контратаки в зоне спецоперации, несмотря на значительные потери. Для стабилизации фронта Киев перебрасывает боеспособные и элитные подразделения. Кроме того, на славянско-краматорском направлении был заменен командующий украинской группировкой, который за несколько дней потерял месячные стратегические запасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные оставили занятые позиции на рубежах Луганской народной республики.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере противником более 4920 солдат в районах ответственности трех российских группировок.

    За неделю российские силы уничтожили значительное количество вражеской техники.

    Число жертв стрельбы в Киеве возросло до семи человек
    Проевропейская правящая коалиция в Румынии оказалась на грани развала
    NYT: Кризис на Ближнем Востоке нанес быстрый и жесткий удар по Азии
    Bloomberg: Орбан разблокирует кредит ЕС Украине в 90 млрд евро
    Колонна израильской техники подорвалась на юге Ливана
    Актер мытищинского театра и его жена зарезали друг друга
    Лжекурьер на электровелосипеде ограбил москвичку и сломал ей руку

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Насильственная мобилизация доводит Украину до массовых убийств

    «В ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать». Такими словами эксперты комментируют массовое убийство, произошедшее накануне в Киеве, и объясняют, почему число подобных трагедий будет расти по мере продвижения российских войск в зоне спецоперации. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации