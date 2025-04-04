Восстановление Каховской ГЭС отложили до завершения боевых действий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сальдо сообщил РИА «Новости», что решение по восстановлению Каховской ГЭС, разрушенной украинскими войсками, откладывается на послевоенное время. Он пообещал держать общественность в курсе развития ситуации по этому важному вопросу.

Сальдо пояснил, что восстановление Каховской ГЭС является сложным процессом, зависящим от многих факторов. Для начала необходимо провести детальную оценку состояния сооружения и выявить все повреждения. По предварительным данным, станция разрушена полностью, и ее, скорее всего, придется строить заново, что технически проще, чем чинить разрушенное сооружение.

Губернатор подчеркнул важность обеспечения безопасности для работников и местных жителей в процессе восстановления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил восстановление Каховской ГЭС после ударов украинских войск как процесс, который может затянуться на несколько лет. Сальдо также оценил ситуацию на Каховском водохранилище, ссылаясь на значительные масштабы разрушений. Он рассказал, что восстановление водохранилища потребует значительного времени и усилий.