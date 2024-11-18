Сальдо оценил сроки восстановления Каховской ГЭС

Сальдо: Восстановление Каховской ГЭС потребует несколько лет из-за серьезных повреждений

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, восстановление Каховской ГЭС, разрушенной во время удара украинских войск, может занять несколько лет, сообщает РИА «Новости».

Сальдо добавил, что станция понесла значительные повреждения, в результате чего были почти полностью разрушены ее наземные и надводные части. Этот факт усложняет процесс восстановления и требует значительных временных и финансовых затрат.

Он отметил, что на данный момент невозможно провести комплексное исследование дамбы для определения точных сроков восстановления и финансовых затрат. Основная причина – расположение разрушенной Каховской ГЭС на линии боевого соприкосновения, что затрудняет проведение необходимых работ и исследований.

Губернатор подчеркнул важность восстановления станции для региона. По его словам, это поможет оживить местную экономику, восстановить промышленный и сельскохозяйственный потенциал, а также обеспечить водоснабжением население северо-западных районов левобережной части Херсонской области и возобновить водоснабжение Крыма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото, его восстановление, включая плотину и ГЭС, займет около трех лет.