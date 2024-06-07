Сальдо рассказал, сколько времени займет восстановление Каховского водохранилища

Глава Херсонской области Сальдо: Восстановление Каховского водохранилища займет около трех лет

Tекст: Александра Юдина

По его словам, восстановление плотины займет не более года после начала работ, однако на наполнение водохранилища водой потребуется не менее двух лет, передает РИА «Новости».

Сальдо добавил, что за несколько дней после разрушения плотины более 17 кубических километров воды было сброшено в Черное море.

Также губернатор отметил, что восстановление Каховского водохранилища и ГЭС является критически важным для региона, в быстрые сроки серьезнейший объект инфраструктуры будет восстановлен.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что часть дамбы Каховской ГЭС уцелела после атаки украинских националистов, поэтому ее ремонт займет несколько месяцев, а не годы, как предполагалось раньше.