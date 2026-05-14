Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.4 комментария
Литовский учебник истории оправдал преступления нацистских пособников
В литовских школах появилось пособие для десятиклассников, которое обеляет действия националистических формирований во время Великой Отечественной войны и искажает роль Советского Союза.
Учебник по истории, одобренный министерством образования Литвы, восхваляет террористическую деятельность сотрудничавших с нацисткой Германией «лесных братьев», передает РИА «Новости».
В пособии для десятого класса освобождение республики от немецких захватчиков названо «оккупацией», а роль СССР намеренно искажается.
Авторы книги пытаются оправдать десятилетнюю террористическую активность националистов, несмотря на их причастность к массовому уничтожению мирного населения и евреев. В тексте героизируется борьба «лесных братьев» против создания колхозов.
Националистические формирования действовали на территории Прибалтики с 1940-х по 1950-е годы. В их рядах, насчитывавших десятки тысяч человек, воевали и немецкие солдаты. Так, в одном из литовских отрядов служили 57 немцев, включая сбитого под Ленинградом летчика Гельмута Грессера и бежавшего из плена Эриха Вайлера.
Авторы нового молдавского учебника по истории обвинили советских солдат в зверствах против мирного населения.
Власти этой страны в девяностые годы реабилитировали минимум двенадцать участвовавших в Холокосте нацистских коллаборационистов.