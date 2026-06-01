Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor
В Кремле сочли незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», – подчеркнул Песков.
Россия не прекратит усилия по защите собственных грузов во время морских перевозок, передает РИА «Новости».
«Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося негативного опыта», – сказал Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor.
Как сообщалось ранее в понедельник, капитаном задержанного Францией танкера оказался предположительно россиянин
В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал принятие мер для защиты российских танкеров от пиратства.
В марте Морская коллегия выработала дополнительные шаги по нейтрализации террористических угроз для отечественных судов.
Помощник президента Николай Патрушев предложил конвоировать торговый флот кораблями ВМФ.