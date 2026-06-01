МВД опровергло сообщения о массовых проверках пожилых водителей
Распространяемые в интернете слухи о якобы готовящихся масштабных рейдах Госавтоинспекции против водителей старшего поколения не имеют под собой оснований, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«На информационных интернет-ресурсах сегодня опубликованы материалы, в которых утверждается, что с первого июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок. Данная новость не соответствует действительности», –сказала Волк, передает ТАСС.
Она пояснила, что патрульные всегда стараются помочь возрастным автолюбителям при возникновении трудностей на дороге. Надзор за участниками движения ведется исключительно по правилам, которые закреплены соответствующим приказом номер 264 от второго мая 2023 года.
Представитель правоохранительных органов настоятельно попросила журналистов и авторов блогов прекратить тиражирование недостоверных публикаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году МВД исключило из стратегии безопасности пункт об изменении правил допуска водителей старше 60 лет. Ранее Минздрав отверг идею запрета на вождение автомобилей для граждан старше 70 лет.