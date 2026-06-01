Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.14 комментариев
Врачи приняли роды во время удара ВСУ по Энергодару
В ночь на 31 мая украинские войска нанесли удар по парковке медицинского учреждения в городе Энергодар, где в тот момент рожала молодая женщина, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Медицинский персонал провел роды во время обстрела больницы Вооруженными силами Украины, сказал Черничук «Вестям».
«Ночью была атака на парковку возле нашего городского роддома. В это время молодая девушка рожала ребенка. Но все обошлось хорошо, мама с малышом живы», – пояснил он.
По словам руководителя станции, украинские военные регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре Энергодара. В частности, целями атак становятся здание администрации и гражданские автомобили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 31 мая украинские беспилотники атаковали парковку возле городского родильного дома в Энергодаре.
Днем ранее дрон ВСУ ударил по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС.