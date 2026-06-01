Врачи приняли роды во время удара ВСУ по Энергодару

Tекст: Алексей Дегтярёв

Медицинский персонал провел роды во время обстрела больницы Вооруженными силами Украины, сказал Черничук «Вестям».

«Ночью была атака на парковку возле нашего городского роддома. В это время молодая девушка рожала ребенка. Но все обошлось хорошо, мама с малышом живы», – пояснил он.

По словам руководителя станции, украинские военные регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре Энергодара. В частности, целями атак становятся здание администрации и гражданские автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 31 мая украинские беспилотники атаковали парковку возле городского родильного дома в Энергодаре.

Днем ранее дрон ВСУ ударил по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС.