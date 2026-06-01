Суд в Гааге освободил Британию от выплат Руанде

Трибунал в Гааге отклонил иск Руанды к Британии на 135 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Международный арбитражный трибунал в Гааге освободил Британию от выплаты 100 млн фунтов стерлингов (135 млн долларов) Руанде, передает РИА «Новости». Африканская страна требовала компенсации из-за отказа Лондона выполнять соглашение по депортации нелегалов.

«Трибунал большинством голосов отклоняет требование Республики Руанда относительно финансовых договоренностей, касающихся выплаты 50 миллионов фунтов стерлингов за второй год действия соглашения…. Трибунал единогласно отклоняет требование Республики Руанда относительно финансовых договоренностей за третий год действия соглашения в размере 50 миллионов фунтов», – отмечается в судебном решении.

Руанда подала иск после того, как британская сторона прекратила платежи в 2024 и 2025 годах. Власти африканской республики настаивали, что Лондон должен был перевести средства и прислать 300 нелегалов до окончательной отмены сделки в конце прошлого года.

В 2024 году правительство Кира Стармера объявило об отказе от миграционного соглашения, хотя формально оно действовало до декабря 2025 года. Британские власти ранее отчитывались, что потратили на нереализованный план по высылке мигрантов 715 млн фунтов стерлингов (904 млн долларов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года британский парламент принял законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду. Летом того же года новый премьер-министр страны Кир Стармер отказался от реализации этого проекта.

В августе 2025 года британские власти задержали первых нелегалов в проливе Ла-Манш в рамках уже нового соглашения с Францией.