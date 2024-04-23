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    Морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино ДНР
    Путин: Разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу
    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый пакет помощи может стать мягким выходом США из конфликта на Украине

    После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Запад толкает Украину на последнюю битву

    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Зачем нам сегодня Кант

    То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.

    9 комментариев
    23 апреля 2024, 03:50 • Новости дня

    Парламент Британии принял билль о высылке нелегалов в Руанду

    Сунак провел через парламент Британии законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду

    Tекст: Антон Антонов

    Палата лордов приняла законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду, сообщают информационные агентства.

    Глава кабмина Риши Сунак требовал, чтобы билль приняли ко вторнику, даже если депутатам придется остаться в парламенте на ночь. Билль приняли только после полуночи, передает ТАСС.

    Палата лордов в течение трех месяцев добивалась от Палаты общин внесения поправок, которые должны гарантировать, что права отправляемых в Руанду нелегалов будут соблюдаться. За день билль несколько раз возвращали в Палату общин.

    Теперь законопроект должен утвердить король Карл III. Правительство полагает, что первый самолет с нелегалами вылетит в Африку через 10–12 недель.

    Напомним, план отправлять нелегалов в Руанду был представлен почти два года назад еще кабинетом Бориса Джонсона.

    22 апреля 2024, 19:19 • Новости дня
    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове

    Военный эксперт Леонков объяснил, зачем ВСУ размещали военное оборудование на телевышке в Харькове

    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ разместили на телевышке в Харькове военное оборудование, с помощью которого пытались отследить движение российской авиации и дронов. И как только ВС России это вычислили – объект был уничтожен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Использование любых высотных сооружений и размещение на них, например, обзорных РЛС – вполне уместно: чем выше их разместить, тем больше обзор. ВСУ пошли на такие меры в связи с дефицитом РЛС дальнего обзора на таких комплексах ПВО, как С-300 или Patriot. К ним летят наши дроны, самолеты, они хотят видеть дальше и пользуются всеми подобными объектами», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Однажды мы уже стреляли по этой телевизионной вышке, когда украинцы размещали там средства ретрансляции. Но вышку эту не срубило. А сейчас, видимо, у нас появились надежные данные – и наши специалисты провели соответствующую операцию», – напомнил собеседник.

    Он также добавил, что сама по себе вышка – сложный объект для поражения ввиду особенностей своей конструкции. Именно по этой причине ВСУ стараются разместить военное оборудование на подобного рода конструкциях, которые внешне выглядит как обычная гражданская инфраструктура, но в реальности она выполняет функции двойного назначения.

    «Мы обнаружили, что гражданский объект используется в военных целях – и ювелирно уничтожили его. Мы ведь предупреждали противника о том, что любая гражданская инфраструктура, которая будет использоваться в военных целях, является нашей законной мишенью. Когда мы освобождали Артемовск, Авдеевку и Мариуполь, ВСУ размещали на домах и всех возвышенностях системы наблюдения и корректировки огня. И мы их тоже обнаруживали с помощью станций радиотехнической разведки и уничтожали», – заключил аналитик.

    В то же время военкор Александр Коц отметил, что уничтоженная в Харькове телевышка не только раздавала телесигнал и сотовую связь, но и служила мачтой для различного военного оборудования: РЭБ, РТР, ретрансляторов и прочего.

    «Размещать подобную аппаратуру на таких высотных объектах – общепринятая практика, так она дальше добивает. И успешное поражение вышки – это ювелирная работа наших летчиков. Точно попасть ракетой в такой хоть и неподвижный, но очень узкий объект сможет далеко не каждый профи», – подчеркнул Коц в своем Telegram-канале.

    Напомним, в понедельник ВС РФ ударили по телевизионной вышке в Харькове, на который находились системы связи украинской ПВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    «В 16.36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО», – сказал он. Лебедев добавил, что на данный момент системы ПВО в Харькове действуют на минимальном расстоянии, и каждая из систем не имеет связи с другой.

    Харьковская телебашня была пятой по высоте телебашней УССР и самым высоким сооружением в Харькове – 240,7 метра. Весь комплекс телецентра был введен в эксплуатацию 12 декабря 1981 года. Тогда же впервые в отечественной практике с помощью грузового вертолета МИ-10К были смонтированы конструкции фидерно-лифтового ствола телебашни, начиная с отметки 158 метров.

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    22 апреля 2024, 08:33 • Новости дня
    Эксперт: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием

    Эксперт Ионов: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием

    Tекст: Ольга Никитина

    Эксперт по международным вопросам Александр Ионов заявил, что Украина готовится к контрнаступлению с помощью нового вооружения, которое страны Европы планируют передать в рамках нового пакета помощи. Однако, по его мнению, это не поможет Украине одержать победу.

    Вопрос эскалации конфликта уже решен, заявил Ионов в комментарии Ura.ru.

    В настоящее время идут приготовления к мобилизации на Украине, отметил эксперт.

    Украинская сторона, по его словам, намеревается провести контрнаступление, по итогам которого утратит всяческий военный потенциал.

    Аналитик считает, что стоит ожидать серьезного обострения на фронтах. Против России будет применяться в большом количестве современное оружие, и никто на Западе не будет этому препятствовать, подчеркнул Ионов, отметив, что западные страны, напротив, будут помогать испытывать это оружие и организовывать антироссийские операции.

    По его словам, военные советники из США и Европы помогают Украине осуществлять любые атаки на Россию. «Победа в любом случае будет за Россией», – уверен Ионов.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Палаты представителей Конгресса США о выделении средств Украине на военные нужды, назвав его «банальным воровством» российских активов.

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    22 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов

    Развожаев: Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов Мечте и Святу

    Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Звание Герой России посмертно присвоили участникам специальной военной операции (СВО) Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову – бойцам с позывными Мечта и Свят, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, один из них показал выдающиеся результаты в работе оператора дронов-камикадзе, а другой в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ противника, передает ТАСС.

    Развожаев добавил, что они были одними из лучших операторов FPV-дронов. В последний бой Мечта и Свят ушли вместе и погибли 30 октября 2023 года под Крынками.

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    22 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Финляндия попросила помощи у ЕС из-за закрытия границы с Россией
    Финляндия попросила помощи у ЕС из-за закрытия границы с Россией
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Закрытие границы с Россией наносит серьезный ущерб приграничным регионам Финляндии, сообщает издание Wall Street Journal.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен запросил у ЕС финансовую помощь для регионов, граничащих с Россией. Он заявил, что эти регионы пострадали экономически из-за якобы действий Москвы, передает РИА «Новости».

    «Местные предприятия, которые долгое время обслуживали российских туристов, теряют около миллиона евро в день (или около 1,1 млн долларов)», – отмечает издание.

    Закрытие границы также привело к прекращению «импорта дешевой древесины» из России. Также необходимость военных следить за восточной частью Финляндии с помощью чувствительных радаров осложнила планы по строительству ветряных электростанций в регионе.

    Ранее Финляндия закрыла морские пункты на границе с Россией.

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    22 апреля 2024, 05:24 • Новости дня
    В Конгрессе назвали спикера Джонсона предателем США

    Конгрессвумен Грин назвала спикера Палаты представителей предателем США из-за законопроекта о помощи Украине

    В Конгрессе назвали спикера Джонсона предателем США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выдвинув законопроект об оказании военной помощи Украине, спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предал США и республиканских избирателей, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    Конгрессвумен выразила уверенность в том, что «спикерство Джонсона закончено». По ее словам, если Джонсон не покинет пост сам, «его отстранят». Она обвинила спикера в том, что он продвигает политику Демократической партии и президента США Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. В ходе двухпартийного голосования 210 демократов и 101 республиканец проголосовали за, а 112 республиканцев – против.


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    22 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса перейдет под контроль России к концу лета

    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России
    @ Matteo Placucci/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон не сомневается, что российские войска возьмут Одессу, потому что город всегда был русским, несмотря на то что украинские власти пытались сделать все, чтобы стереть из него русское наследие, передает РИА «Новости».

    По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.

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    22 апреля 2024, 14:44 • Новости дня
    Аббасов объяснил убийство москвича из-за спора о парковке словами «так получилось»
    Аббасов объяснил убийство москвича из-за спора о парковке словами «так получилось»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Шахин Аббасов в Замоскворецком суде Москвы заявил, что убил Кирилла Ковалева на парковке случайно.

    По его словам, это не было намеренным действием, он этого не хотел, «так получилось», передает РИА «Новости».

    Отец Аббасова, в свою очередь, пытался договориться с родственниками потерпевших, чтобы избежать уголовного дела.

    Напомним, убийство произошло 16 апреля. По версии следствия, Аббасов-младший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес Ковалеву несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления.

    Подозреваемый был задержан 19 апреля.

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    22 апреля 2024, 09:34 • Новости дня
    Украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая
    Украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С середины мая Украину ждет «довольно тяжелая» ситуация как на фронте, так и во внутренней политике, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в интервью украинской службе Би-би-си.

    «Проблемы с середины мая будут», – передает его слова ТАСС.

    По словам Буданова, сложная ситуация будет как на поле боя, так и во внутренней политике. Трудный период продлится также в июне.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском (Артемовском) и Покровском (Красноармейск) направлениях.

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    22 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Раскрыта причина решения Израиля отказаться от масштабного удара по Ирану

    NYT: Израиль отказался от масштабного удара по Ирану из-за давления союзников

    Раскрыта причина решения Израиля отказаться от масштабного удара по Ирану
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль отказался от масштабной атаки по иранским объектам после давления со стороны США, Великобритании и Германии, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

    Изначально Израиль, по информации NYT, планировал нанести удары по ряду военных целей на территории Ирана, включая объекты вблизи Тегерана. Однако, по словам источников издания, президент США Джо Байден, а также главы МИД Великобритании и Германии настоятельно отговорили Тель-Авив от масштабной операции, побудив его ограничиться «более ограниченным» ответным ударом в прошлую пятницу, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что более масштабная атака Израиля могла бы привести к значительному обострению ситуации в регионе и спровоцировать крупный региональный конфликт.

    Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого Шольц подчеркнул необходимость избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    22 апреля 2024, 12:22 • Новости дня
    Глава ГУР МО Украины сказал, что сгубило предателя Кузьминова

    Глава ГУР заявил, что угнавшего российский военный вертолет Кузьминова сгубило желание славы

    Глава ГУР МО Украины сказал, что сгубило предателя Кузьминова
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил украинской службе Би-би-си, что угнавшего российский военный вертолет в прошлом году Максима Кузьминова сгубила жажда славы.

    По его словам, когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью, однако желание славы застилает глаза всем, после чего «начинают приглашать знакомых из России», рассказывать, сколько у них теперь много денег, передает РИА «Новости».

    Буданов также добавил, что руководство ГУР сделало выводы из ситуации с гибелью Кузьминова, признав, что им следовало «присматривать» за Кузьминовым.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Испании появились новые подробности касательно гибели перебежчика и предателя Максима Кузьминова, какие типичные и нетипичные ошибки и особенности поведения могли его выдать.

    Газета El Pais называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.

    Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.

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    22 апреля 2024, 11:17 • Новости дня
    Союз ММА России решил обратиться в Минспорт по факту массовой драки на турнире

    Союз ММА России решил обратиться в Минспорт по факту массовой драки на турнире в Москве

    Союз ММА России решил обратиться в Минспорт по факту массовой драки на турнире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союз ММА России обратится в министерство спорта страны по факту массовой драки, произошедшей на турнире в Москве, сообщили в организации.

    Как говорится в сообщении, Союз ММА России обратится в Минспорт по факту данной ситуации, передает ТАСС.

    Массовая драка произошла на турнире организации Hardcore 19 апреля после боя между иранцем Али Хейбати и представителем Армении Аркадием Осипяном. Также Хейбати ударил ринг-герл.

    Ранее был осужден член кулачной лиги Hardcore Fighting и дагестанский боец ММА Сиражудин Муртазалиев по делу о незаконном хранении пистолета, приговор вынес Дорогомиловский суд Москвы.

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    22 апреля 2024, 08:37 • Новости дня
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На основе принятого парламентом США решения о замороженных активах России можно сделать три вывода, ими поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Во-первых, США пошли на откровенную кражу, их решение является неправовым, написал он в Telegram.

    По мнению Володина, такой шаг подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Закон разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Также спикер ГД отметил ущерб, который будет нанесен мировому праву.

    «У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – подчеркнул он.

    Во-вторых, в США находится только 5-6 млрд долларов России из заблокированных по всему миру 280 млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе.

    США приняли закон о конфискации активов, чтобы вынудить ЕС пойти на аналогичный шаг, который разрушительно скажется на европейской экономике.

    В-третьих, принятие закона указывает на то, что Вашингтон уже не верит в победу Украины, поэтому готов давать деньги только в кредит, который Киеву придется возвращать, либо не свои, когда речь идет о передаче российских активов.

    Напомним, 20 апреля палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

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    22 апреля 2024, 21:12 • Новости дня
    Алиев: Баку и Москва начнут грандиозный проект в рамках коридора Север – Юг
    Алиев: Баку и Москва начнут грандиозный проект в рамках коридора Север – Юг
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Азербайджан и Россия начнут «грандиозный проект», в рамках коридора Север – Юг нужны будут новые участки железной дороги между Россией и Ираном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с ветеранами и работниками БАМа, посвященной 50-летию со дня начала строительства магистрали.

    Он рассказал, что они с президентом России Владимиром Путиным еще раз подробно обсудили вопрос транспортного коридора Север – Юг, соответствующие инструкции даны членам правительства. Алиев напомнил, что «на территории Азербайджана железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана, существует», но нужно будет построить и новые участки, передает РИА «Новости».

    «Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость новых участков этой дороги, с тем чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Россия приглашает к участию в развитии международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг все заинтересованные страны.

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    22 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове

    Подполье: Российские войска нанесли удар по телевышке с системами связи ПВО в Харькове

    ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими войсками нанесен удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой была установлена антенна связи украинской ПВО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, вышка стоит на улице Деревянко в Харькове, ее треть была уничтожена вместе с антенной связи ПВО. Подпольщик уточнил, что после удара системы ПВО в городе работают на минимальном расстоянии без связи друг с другом, передает РИА «Новости».

    Между тем власти Харькова подтвердили повреждение вышки и сообщили о перебоях с телевизионным сигналом.

    Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове.

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    22 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов

    В России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создана система безопасности «Пятница», предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак дронов, сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, разработчик представит на «Армии-2024» цифровую систему безопасности «Пятница» – программное решение, объединяющее все в единый центр, способное «закрыть» масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    Ранее генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил, что в России был создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне СВО.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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