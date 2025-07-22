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Работающих по квоте мигрантов освободили от экзамена по русскому языку
Государственная дума на пленарном заседании приняла законопроект, освобождающий мигрантов, трудящихся по квоте, от необходимости подтверждать знание русского языка, истории России и основ законодательства при получении разрешения на работу.
Госдума на пленарном заседании приняла закон, освобождающий трудовых мигрантов, работающих по правительственной квоте, от необходимости подтверждать знание русского языка, истории России и основ законодательства при оформлении разрешения на работу, передает РИА «Новости».
Эта мера коснется иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по разрешениям, выданным в рамках квоты, установленной правительством России.
В пояснительной записке подчеркивается, что нововведение позволит сократить временные издержки при найме иностранных работников, а также повысить оперативность привлечения необходимых кадров для экономики, особенно в условиях реализации крупных инвестиционных проектов. Помимо этого, предусматривается увеличение срока предоставления документа о владении русским языком для квалифицированных специалистов, которые устраиваются по профессиям, утвержденным Минтрудом.
На пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «проблема требует обсуждения», поскольку квоты формируются не всегда с учетом реальных потребностей экономики, и зачастую оказываются неиспользованными. Он отметил, что министерство труда уже отреагировало на предложения депутатов, и выразил надежду, что изменения в миграционной политике будут реализованы своевременно, что позволит повысить эффективность системы.
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