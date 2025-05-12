Полученные участниками СВО выплаты предложили сделать не подлежащими разделу при разводе

Tекст: Дарья Григоренко

Документ предлагает внести изменения в Семейный кодекс России, определяя, что все выплаты, полученные в связи с участием в специальной военной операции, станут личным имуществом одного из супругов и не будут подлежать разделу при разводе, если брак заключен после 24 февраля 2022 года. К таким средствам относятся единовременные выплаты при контракте, денежное довольствие и все другие виды выплат, передает ТАСС.

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что в настоящее время выплаты участникам СВО считаются совместной собственностью, что ведет к злоупотреблениям институтом брака и нарушению прав участников. Депутаты подчеркнули, что после начала СВО участились случаи заключения браков с целью получения материальной выгоды.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования. Нововведения затронут также те браки, которые были заключены после 24 февраля 2022 года и расторгнуты до вступления закона в силу, если раздел имущества еще не состоялся или решение суда не вступило в силу.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 20 инициатив, обеспечивающих дополнительные льготы и меры поддержки бойцам СВО и их семьям, находятся в Госдуме на разных стадиях обсуждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники первого заседания комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей заявили, что бойцы СВО и их семьи по всей России должны получать единый уровень поддержки.

Президент России Владимир Путин распорядился выработать единые подходы к поддержке бойцов специальной военной операции. Он также поддержал мнение сотрудницы фонда «Защитники Отечества» о том, что помощь участникам СВО является «миссией, данной Богом».