Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?8 комментариев
Полученные участниками СВО выплаты предложили сделать не подлежащими разделу при разводе
Депутаты Евгений Марченко и Александр Бородай внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о признании выплат участникам СВО личной собственностью, исключая их дележ после брака, заключенного после 24 февраля 2022 года.
Документ предлагает внести изменения в Семейный кодекс России, определяя, что все выплаты, полученные в связи с участием в специальной военной операции, станут личным имуществом одного из супругов и не будут подлежать разделу при разводе, если брак заключен после 24 февраля 2022 года. К таким средствам относятся единовременные выплаты при контракте, денежное довольствие и все другие виды выплат, передает ТАСС.
В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что в настоящее время выплаты участникам СВО считаются совместной собственностью, что ведет к злоупотреблениям институтом брака и нарушению прав участников. Депутаты подчеркнули, что после начала СВО участились случаи заключения браков с целью получения материальной выгоды.
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования. Нововведения затронут также те браки, которые были заключены после 24 февраля 2022 года и расторгнуты до вступления закона в силу, если раздел имущества еще не состоялся или решение суда не вступило в силу.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 20 инициатив, обеспечивающих дополнительные льготы и меры поддержки бойцам СВО и их семьям, находятся в Госдуме на разных стадиях обсуждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники первого заседания комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей заявили, что бойцы СВО и их семьи по всей России должны получать единый уровень поддержки.
Президент России Владимир Путин распорядился выработать единые подходы к поддержке бойцов специальной военной операции. Он также поддержал мнение сотрудницы фонда «Защитники Отечества» о том, что помощь участникам СВО является «миссией, данной Богом».