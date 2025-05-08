При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.2 комментария
Володин сообщил о рассмотрении Думой проектов поддержки бойцов СВО
Более 20 законопроектов по поддержке СВО рассмотрела Госдума – Володин
Более двадцати инициатив, обеспечивающих дополнительные льготы и меры поддержки бойцам СВО и их семьям, находятся в Госдуме на разных стадиях обсуждения.
Более двадцати законопроектов, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей, рассматриваются в Государственной думе, передает ТАСС. По словам спикера Вячеслава Володина, эти инициативы касаются расширения форм помощи военнослужащим, предоставления социальных и трудовых гарантий, а также дополнительных льгот для семей бойцов.
Володин отметил: «Перечень гарантий регулярно обновляется – сейчас на рассмотрении находится более 20 законопроектов. Они касаются расширения форм помощи военнослужащим и их семьям, обеспечения социальных и трудовых гарантий, предоставления дополнительных льгот».
Он подчеркнул, что нынешняя поддержка бойцов СВО строится с учетом исторического опыта времен Великой Отечественной войны, когда государство оказывало помощь фронтовикам и их семьям, сохраняя рабочие места и предоставляя льготы. Сейчас военнослужащие получают разовые выплаты при заключении контракта, ежемесячное содержание, социальные выплаты, а также кредитные каникулы, налоговые льготы и отдельные квоты на поступление в вузы.
Володин обратил внимание на то, что законы, связанные со спецоперацией, получают консолидированную поддержку всех парламентских фракций, несмотря на различия в программах партий. Он также добавил, что с начала проведения спецоперации Госдума уже приняла 125 соответствующих законов.
Спикер напомнил, что для противодействия вмешательству во внутренние дела России были приняты законы об ответственности за дискредитацию Вооруженных сил, участие в вооруженных конфликтах против интересов страны, а также об ограничениях для лиц, находящихся под иностранным влиянием. По оценке Володина, такие меры позволили снизить доходы блогеров-иноагентов на 75%. Работа по совершенствованию законодательства, по его словам, будет продолжаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники первого заседания комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей заявили, что бойцы СВО и их семьи по всей России должны получать единый уровень поддержки.
Президент России Владимир Путин распорядился выработать единые подходы к поддержке бойцов специальной военной операции. Он также поддержал мнение сотрудницы фонда «Защитники Отечества» о том, что помощь участникам СВО является «миссией, данной Богом».