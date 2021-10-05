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Приобретенный у Британии ледокол прибыл в Одессу
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В Одессу прибыл британский ледокол James Clark Ross, который Украина приобрела для антарктических экспедиций, сообщила пресс-служба министерства образования страны.
«Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол James Clark Ross – уже в Одессе. Под сине-желтым флагом он прибыл в одесский морской порт сегодня, 5 октября 2021 года... Следующие недели продлится оформление необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Украина купила этот ледокол у Великобритании для открытия новых возможностей для украинской науки и ученых. По данным одесского издания «Думская», ледокол обошелся в 5 млн долларов, он будет работать в составе Национального антарктического научного центра.
В частности, ледокол позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана; решить логистические проблемы на антарктической станции «Академик Вернадский» и расширить возможности сезонных экспедиций; создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами; проводить исследования в Арктике и других регионах океана.
После завершения всех необходимых формальностей состоится официальное представление судна и будет объявлено его новое название. Торжественная церемония переименования ледокола, в которой примет участие президент Владимир Зеленский, запланирована на конец октября.
Сейчас ледокол назван в честь Джеймса Кларка Росса – британского военного моряка и исследователя, который в середине XIX века на кораблях Террор и Эребус провел самую масштабную на то время экспедицию в Антарктику, а потом участвовал в поисках исчезнувшей экспедиции Франклина в Арктике.
«Сегодня исторический момент для всей Украины. За все годы независимости это наш первый ледокол, ведь весь флот, который нам остался от Советского Союза, у нас использовали нерационально и неэффективно, фактически уничтожая его. Нам осталось тогда 36 судов, из них 12 было ледового класса, но по состоянию на начало 2021 года не осталось ни одного на ходу, а поддается ремонту только одно», – заявил директор НАНЦ Евгений Дикий.
Ранее сообщалось, что Британия передаст Украине два списанных противоминных корабля класса Sandown.
Зеленский: Встреча с Путиным может принести неожиданный результат
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
«О встрече с президентом России: еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече, и я считаю, что это правильный шаг – встретиться с президентом России. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что готов к встрече в «нормандском формате».
По его словам, он «в принципе готов к любой встрече на сегодняшний день», потому что считает, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии в Донбассе и вопросе Крыма. «Я уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить, но пока мы себе позволить такого не можем», – добавил Зеленский.
Президент также считает, что в планировании встречи с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке, «как пойдет», но уверен, что результат будет.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс. Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
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Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о «наглой» Украине
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Украина провалила реформы, усугубила внутренний раскол, не смогла сохранить традиции и модернизировать страну, а теперь наглостью прикрывает несоразмерность амбиций потенциалу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о «наглой» международной политике Киева.
«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской – со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну», – написала Захарова в Telegram.
По ее мнению, украинские власти решили действовать «по-голохвастовски» и наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу.
«Никаких «шагов вперед нет». Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и... нагло», – добавила она.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область заявил, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха.
В сентябре Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
Сатановский высмеял претензии Украины к Венгрии из-за поставок российского газа
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Нервная реакция киевских политиков на контракт Газпрома с поставкой газа Венгрии в обход Украины показывает, что страна превратилась в иждивенца, который убежден, что все его должны кормить, заявил политолог Евгений Сатановский.
После вступления в силу венгерского контракта Киев призвал Запад принудить Россию и Венгрию к украинскому газовому транзиту. «Выглядит это как минимум странно. И звучит так же», – написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».
«Украина всегда и во всем права, все, кто отказывается содержать ее за свой счет и терпеть все выкрутасы ее шарахнутого на всю голову нынешнего начальства, гады ползучие – и весь цивилизованный мир должен их притоптать в едином порыве», – подчеркнул он.
Сатановский отметил, что киевские власти «очень жадные, очень глупые, очень провинциальные люди, однохордово примитивные и неспособные поднять свои амбиции над уровнем простейшего, хотя и назойливого попрошайничества и воровства».
«Ну и куда им собственное государство иметь? Его давно уже пора закрыть, проветрить, перетрясти и привести в норму. А потом можно и заново открывать. Если, конечно, к тому времени это еще будет иметь какой-то смысл», – уточнил он.
По словам политолога, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «не самый белый и пушистый правитель», но бывший венгерский лидер Янош Кадар «подписал бы договор с Газпромом и все прочие соглашения с Россией в полном объеме на порядок быстрее и легче».
Сатановский подчеркнул, что Украина окончательно запуталась в своих претензиях к властям соседних стран, страна в последние годы давила на венгров Закарпатья, в том числе в вопросах использования ими родного языка и получения детьми образования.
Ранее экс-депутат Рады Олег Тягнибок заявил, что контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта.
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, а еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Евросоюз захотел отправить на Украину военную миссию
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Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на попавший в распоряжение издания внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.
Издание утверждает, что создать военную миссию в конце июля попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине), передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобная миссия стала бы «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом. В документе упомянуты и другие способы, при помощи которых Евросоюз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.
Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада Североатлантического альянса и зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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На Украине напомнили Венгрии о сотрудничестве с нацистами из-за российского газа
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Контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта, заявил экс-депутат Рады Олег Тягнибок в эфире украинского телевидения.
Соглашение Венгрии и российской компании нацелено на создание проблем украинской стороне, заявил Тягнибок в эфире «Четвертого канала», передает РИА «Новости».
Он сказал, что необходимо помнить о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом.
«Давайте вспомним другие времена, <...> если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии», – заявил политик. Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в 1939 году, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте того же года, сказал Тягнибок.
Он заявил, что Киев потерпел дипломатическое поражение, и теперь понесет финансовые потери из-за нерешенного вопроса с «Северным потоком – 2».
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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Зеленского заподозрили в отмывании денег Коломойского
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Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры».
Украинское издание «Следствие.Инфо» в фильме «Офшор-95» заявило, что «досье Пандоры» «частично подтвердило схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников». Издание заявило, что выяснило, кто является конечными владельцами офшоров, которые могли получить деньги. Предполагается, что указанные средства «могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег из Приватбанка».
По версии издания, в 2012 году участники основанной Зеленским студии «Квартал 95» зарегистрировали свыше «десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре». Центральной была фирма Maltex Multicapital Corp, передает ТАСС.
В фильме говорится, что Maltex Multicapital «поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева», а номинальным владельцем была фирма нынешнего главы СБУ Ивана Баканова.
Сообщается, что при отмывании денег компаниями «кварталовцев» средства могли переводиться «через кипрский филиал Приватбанка». Как минимум одна из компаний лидеров «Квартала 95» имела там счет, поэтому «офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег».
«Следствие.Инфо» пишет, что Зеленский и его окружение в 2012 году создали сеть компаний, которая в настоящий момент владеет элитными квартирами в Лондоне. По версии издания, при начале сотрудничества студии с каналом Игоря Коломойского Зеленский и близкие к нему люди «создали сеть офшорных компаний». Стоимость недвижимости оценивается в «миллионы долларов». В частности, опубликованы сведения о трех квартирах элитного класса: двумя владеет первый помощник президента Украины Сергей Шефир (общая стоимость – свыше 5 млн долларов), третьей – «бывший бизнес-партнер президента Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов студии «Квартал 95» Андрей Яковлев» (более 2 млн долларов).
Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие.
Зеленский увидел необходимость в сильной и «наглой» Украине
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Без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область.
По мнению Зеленского, его офис и МИД многое сделали для международной субъектности Украины, что является «главной победой в текущем году», передает РИА «Новости».
При этом политик отметил, что сделано «много, но мало». Так, по его словам, у Украины нет времени на то, чтобы ждать, когда ее примут в Евросоюз. «Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед», – добавил Зеленский.
В сентябре Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
В Грузии оценили будущие отношения с Украиной после ареста Саакашвили
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Отношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека; задержание Михаила Саакашвили не отразится на партнерстве с Украиной, заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
«Недопустимо, чтобы один человек (Саакашвили) взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство. Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой», – приводит ТАСС слова Залкалиани, который добавил, что задержание Саакашвили не отразится на отношениях с Киевом.
«Информация [о задержании Саакашвили], которую вчера распространила прокуратура, сразу же была передана украинским друзьям. Я уверен, что мы мирно, спокойно дадим все разъяснения и наши отношения с Украиной будут развиваться в прежнем русле», – добавил он.
Между тем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский держит на личном контроле ситуацию с арестом Саакашвили. По его словам, Украина ждет ответа от властей Грузии в связи с арестом Саакашвили. «Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом», – заявил Подоляк, напомнив, что Саакашвили является украинским гражданином, которого «Украина должна забрать».
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.
После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен в небольшом объеме
Данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме.
По информации на 22.00 мск, касающейся пункта «Берегово», транзит составлял чуть больше 200 тыс. кубометров в час, ранее в течение дня прокачка была полностью прекращена, передает РИА «Новости».
В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
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Днепропетровск стал «столицей» телефонного мошенничества
«Столицей» телефонного мошенничества можно назвать украинский город Днепр (Днепропетровск), в котором в конце 2020 года располагалось до тысячи кол-центров злоумышленников, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Киев хоть и является столицей Украины, но столицей телефонного мошенничества является не Киев, хотя кол-центры существуют во многих городах Украины. Я и мои коллеги все-таки считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр. Пик количества кол-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры – наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецова, сказанные в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.
По имеющимся у зампреда правления Сбербанка сведениям, в настоящее время из Днепра работает около 150 кол-центров, которые совершают звонки якобы от правоохранителей. Такая схема пришла на смену звонку от сотрудника безопасности банка в 2021 году, отметил Кузнецов.
Зампред правления Сбербанка добавил, что банк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни – 10 тыс. звонков. Примерно 50% россиян на такие звонки не отвечают, однако 1% россиян мошенникам удается «переговорить» и убедить перевести деньги.
Напомним, в конце сентября на Украине раскрыли центр по обману клиентов российских банков. Подпольная мошенническая организация обосновалась в Киеве, на улице Владимирской, по соседству с главным офисом Службы безопасности Украины (СБУ).
В августе портал «Госуслуги» опубликовал советы по защите от мошенников.
В Кремле допустили возможность прямых поставок газа Украине
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Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Газпром никогда не отрицал такую возможность. Газпром – надежный поставщик газа. Был, есть, остается и будет. Всё – вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить.
«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести», – указал он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий. В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.
В Польше испугались цены на транзит газа через «Северный поток – 2»
Транспортировка газа через газопровод «Северный поток – 2» может обходиться для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через «Северный поток – 2» будет намного дешевле, чем через Украину», – цитирует РИА «Новости» Пшидача.
По его словам, этим вопросом должна заняться Европейская комиссия, поскольку это предмет ее деятельности.
Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Тимошенко обрушилась на «Нафтогаз» с критикой за завышенные тарифы
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала компанию «Нафтогаз» за то, что тарифы в восемь раз превышают себестоимость добычи газа на Украине.
Тимошенко прокомментировала слова Отто Ватерландера, который перед отставкой с поста главного исполнительного директора «Нафтогаза» оценил себестоимость добычи газа на Украине в гривну за кубометр. В компании его заявление опровергли.
Тимошенко подчеркнула, что «иностранец <...> сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего». «А почему продают сегодня по цене до восьми гривен – в восемь раз дороже?» – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Она заявила, что годовая прибыль «Нафтогаза» – 76 млрд гривен (2,8 млрд долларов), что составляет 60% «всего, что тратится на здравоохранение». Тимошенко упрекнула «Нафтогаз» в заработке «с завышенных тарифов на газ и тепло». По ее мнению, «это скандал огромного масштаба». «Те страны, которые производят достаточно газа для себя, всегда для своих граждан имеют специальную цену, а у нас…» – заявила она.
Напомним, Киев давно разорвал долговременные контракты на поставки российского голубого топлива, импортный газ Украине приходится закупать по биржевым ценам, определяемым текущей ситуацией на рынке, а не по долгосрочным контрактам. В пятницу газ на фьючерсном рынке Европы стоил около 1,2 тыс. долларов.
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Трастовым владельцем офшорной компании Зеленского оказался глава СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский и братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщается в фильме-расследовании журналистов «Следствие. Инфо».
В рамках «досье Пандоры» в зале Малой оперы в Киеве был показан фильм об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. Главный редактор «Следствия. Инфо» Анна Бабинец заявила, что директор Малой оперы в Киеве за пять часов до показа фильма позвонил ей и отменил показ, но после общественного резонанса фильм все же был показан, передает РИА «Новости».
«В сердце сети ранее неизвестная компания Maltex Multicapital. Она поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева. Трастовую декларацию подписал ныне глава СБУ Иван Баканов... То есть номинальным владельцем ключевого офшора кварталовцев была фирма Ивана Баканова. Фамилии настоящих владельцев были надежно спрятаны в сейфе», – говорится в фильме.
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на «досье Пандоры» также сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.
«Документы также указывают на то, что другой европейский лидер... Владимир Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это», – сообщает центр.
Сообщается, что Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В список попали 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из 100 стран.
В досье задействованы репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 млн файлов, полученных в результате утечки.
Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов. Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран.
При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4 тыс. 197 офшорных компаний, которые подконтрольны россиянам.
На Украине опровергли возобновление транзита газа в Венгрию
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Транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся, в настоящее время идет реэкспорт из хранилищ, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«В прессе распространяется информация о том, что Газпром возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», – написал Макогон в Facebook.
Ранее венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ сообщил, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме.
В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.