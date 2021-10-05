Приобретенный у Британии ледокол прибыл в Одессу

В Одессу прибыл британский ледокол James Clark Ross, который Украина приобрела для антарктических экспедиций, сообщила пресс-служба министерства образования страны.

«Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол James Clark Ross – уже в Одессе. Под сине-желтым флагом он прибыл в одесский морской порт сегодня, 5 октября 2021 года... Следующие недели продлится оформление необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Украина купила этот ледокол у Великобритании для открытия новых возможностей для украинской науки и ученых. По данным одесского издания «Думская», ледокол обошелся в 5 млн долларов, он будет работать в составе Национального антарктического научного центра.

В частности, ледокол позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана; решить логистические проблемы на антарктической станции «Академик Вернадский» и расширить возможности сезонных экспедиций; создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами; проводить исследования в Арктике и других регионах океана.

После завершения всех необходимых формальностей состоится официальное представление судна и будет объявлено его новое название. Торжественная церемония переименования ледокола, в которой примет участие президент Владимир Зеленский, запланирована на конец октября.

Сейчас ледокол назван в честь Джеймса Кларка Росса – британского военного моряка и исследователя, который в середине XIX века на кораблях Террор и Эребус провел самую масштабную на то время экспедицию в Антарктику, а потом участвовал в поисках исчезнувшей экспедиции Франклина в Арктике.

«Сегодня исторический момент для всей Украины. За все годы независимости это наш первый ледокол, ведь весь флот, который нам остался от Советского Союза, у нас использовали нерационально и неэффективно, фактически уничтожая его. Нам осталось тогда 36 судов, из них 12 было ледового класса, но по состоянию на начало 2021 года не осталось ни одного на ходу, а поддается ремонту только одно», – заявил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Ранее сообщалось, что Британия передаст Украине два списанных противоминных корабля класса Sandown.