История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.13 комментариев
Yonhap: Замминистра иностранных дел КНДР примет участие в ГА ООН
Yonhap: Представитель КНДР примет участие в ГА ООН
Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён планирует принять участие в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По данным источника агентства Yonhap в ООН, глава КНДР Ким Чен Ын посетит мероприятие, чтобы принять участие в общих дебатах высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которые пройдут с 22 по 26 сентября и 28 сентября.
В последний день общих дебатов Ким Сон Гён планирует выступить с речью.
Замглавы МИД КНДР присутствовал и на прошлогодней Генеральной Ассамблее, где подтвердил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерной программы «ни при каких обстоятельствах».
Ожидается, что во время своего предстоящего визита в Нью-Йорк Ким Чен Ын встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и официальными лицами из стран, дружественных КНДР, таких как Куба и Венесуэла.
Напомним, президент США Дональд Трамп выразил намерение встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Напомним, Генассамблея ООН завершила 80-ю сессию в начале сентября. Основным событием новой сессии станут общеполитические прения, запланированные на 22–26 и 28 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле МИД КНДР назвал резолюцию ООН о правах человека провокацией. WSJ назвала Северную Корею «cамой удивительной историей экономического успеха».