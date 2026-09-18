Yonhap: Замминистра иностранных дел КНДР примет участие в ГА ООН

Yonhap: Представитель КНДР примет участие в ГА ООН

Tекст: Катерина Туманова

По данным источника агентства Yonhap в ООН, глава КНДР Ким Чен Ын посетит мероприятие, чтобы принять участие в общих дебатах высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которые пройдут с 22 по 26 сентября и 28 сентября.

В последний день общих дебатов Ким Сон Гён планирует выступить с речью.

Замглавы МИД КНДР присутствовал и на прошлогодней Генеральной Ассамблее, где подтвердил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерной программы «ни при каких обстоятельствах».

Ожидается, что во время своего предстоящего визита в Нью-Йорк Ким Чен Ын встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и официальными лицами из стран, дружественных КНДР, таких как Куба и Венесуэла.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил намерение встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, Генассамблея ООН завершила 80-ю сессию в начале сентября. Основным событием новой сессии станут общеполитические прения, запланированные на 22–26 и 28 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле МИД КНДР назвал резолюцию ООН о правах человека провокацией. WSJ назвала Северную Корею «cамой удивительной историей экономического успеха».



