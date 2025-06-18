В России впервые за пять лет встретили поезд Пхеньян – Москва

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении Минтранса отмечается: «Впервые за пять лет! В России встретили поезд «Пхеньян – Москва»». Движение было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса и теперь восстановлено усилиями Минтранса России, РЖД и представителей КНДР, передает ТАСС.

Маршрут между столицами России и КНДР считается самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире – его протяженность превышает 10 тысяч километров, а дорога занимает восемь суток. Перевозка пассажиров будет осуществляться в купейных вагонах северокорейского формирования.

Сообщается, что курсирование поезда между Москвой и Пхеньяном будет осуществляться два раза в месяц. Из Пхеньяна отправление предусмотрено 3 и 17 числа каждого месяца, с прибытием в Москву 11 и 25 числа. В обратном направлении отправление из Москвы запланировано на 12 и 26 числа, а прибытие в столицу КНДР – 20 и 4 соответственно.

По маршруту предусмотрены остановки в таких городах, как Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и других. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, глубина продажи составляет 60 суток до даты отправления.

Накануне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что после восстановления железнодорожного сообщения ожидается возобновление авиарейсов между Россией и КНДР впервые за 30 лет.

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва и Пхеньян проводят обсуждения по поводу расширения авиационного сообщения между странами.

Ранее РЖД сообщила, что установлены прямые железнодорожные рейсы между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном.