Возобновлено прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном

Tекст: Валерия Городецкая

С 17 июня возобновится курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Отмечается, что маршрут Пхеньян – Москва является самым длинным в мире среди беспересадочных железнодорожных рейсов, его протяженность превышает 10 тыс. километров, а время в пути составляет восемь суток. Поезда между Пхеньяном и Москвой будут ходить дважды в месяц: из КНДР – 3-го и 17-го числа, из столицы России – 12-го и 26-го числа. Остановки предусмотрены на ключевых станциях в России, включая Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострому и другие.

Сообщение между Пхеньяном и Хабаровском возобновится с 19 июня и будет осуществляться один раз в месяц. Отправление из Пхеньяна будет 19-го числа с прибытием в Хабаровск 21-го числа, в обратном направлении – отправление из Хабаровска 21-го числа, прибытие в КНДР 23-го числа. Время в пути составит чуть более двух суток.

Перевозка пассажиров на данных маршрутах будет производиться в купейных вагонах КНДР, а продажа билетов откроется в ближайшее время с глубиной продажи до 60 суток.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в туристический городок Менсасимни на побережье Восточного моря отметил важность развития туризма для экономического роста страны.

В феврале прошлого года в КНДР начали строить отели для российских туристов. Президент России Владимир Путин сообщал, что Россия активно развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма.