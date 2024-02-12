В КНДР начали строить отели для российских туристов

Власти Приморья: В КНДР строят новую турзону для приема российских туристов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее в КНДР отправилась первая после четырехлетнего перерыва туристическая группа из России. В понедельник группа вернулась в Приморье, передает РИА «Новости»..

Как сообщили в правительстве Приморья, одной из точек посещения группы стала новая Вонсан-Кальмаская турзона, которую строит КНДР для российских туристов. Зона, расположенная на площади 2,8 кв. километров, включает 37 гостиниц, 17 отелей, 29 разных магазинов и четырехкилометровый пляж.

В правительстве добавили, что ожидается, что туристическая зона скоро начнет прием туристов из России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал российским туристам отправиться на отдых в КНДР.