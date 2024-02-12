Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.0 комментариев
В КНДР начали строить отели для российских туристов
Власти Приморья: В КНДР строят новую турзону для приема российских туристов
Новую Вонсан-Кальмаскую туристическую зону с 17 отелями и 37 гостиницами строят в КНДР для приема российских туристов, сообщает правительство Приморья.
Ранее в КНДР отправилась первая после четырехлетнего перерыва туристическая группа из России. В понедельник группа вернулась в Приморье, передает РИА «Новости»..
Как сообщили в правительстве Приморья, одной из точек посещения группы стала новая Вонсан-Кальмаская турзона, которую строит КНДР для российских туристов. Зона, расположенная на площади 2,8 кв. километров, включает 37 гостиниц, 17 отелей, 29 разных магазинов и четырехкилометровый пляж.
В правительстве добавили, что ожидается, что туристическая зона скоро начнет прием туристов из России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал российским туристам отправиться на отдых в КНДР.