Шойгу выразил надежду на возобновление авиасообщения между Россией и КНДР

Tекст: Дарья Григоренко

Восстановление железнодорожного сообщения между Россией и КНДР происходит на фоне реализации стратегического партнерства. Шойгу выразил уверенность, что в ближайшее время полетит первый за 30 лет самолет между двумя странами, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что интенсификация визитов делегаций связана с высокими темпами реализации соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.

По словам Шойгу, выбранный темп требует постоянного внимания, корректировки и принятия решений на всех уровнях. Он добавил, что третий за три месяца визит в Пхеньян обусловлен интенсивной работой по соглашению, подписанному год назад.

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва и Пхеньян проводят обсуждения по поводу расширения авиационного сообщения между странами.

Ранее РЖД сообщила, что установлены прямые железнодорожные рейсы между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном.