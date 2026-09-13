Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.0 комментариев
Песков сообщил о возможных трехсторонних переговорах по Украине в октябре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.
Россия не исключает возможности проведения трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине уже в октябре, передает ТАСС.
«Да, мы не исключаем такую возможность. Мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, предположительно, октябрь. Октябрь нельзя исключать», – заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Нью-Дели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о подготовке Киева к октябрьским переговорам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие свежих инициатив по урегулированию конфликта.
Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату диалога.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ