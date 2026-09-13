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При атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области пострадали два человека
В Белгородской области два человека получили осколочные ранения в результате удара беспилотника по легковому автомобилю, сообщили в оперштабе региона.
«В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадали два человека», – сообщили в региональном оперативном штабе. Женщина получила осколочные ранения рук, а мужчина – травмы бедра, плеча, спины и головы, передает ТАСС.
Пострадавших первоначально доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи скорой медицинской помощи переводят пациентов во вторую городскую больницу Белгорода.
Кроме того, атакам дронов подверглись Белгородский, Валуйский и Шебекинский округа, где повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
Ранее в Белгородской области сдетонировал FPV-дрон, в результате чего один человек получил тяжелые ранения и скончался на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 сентября в результате массированных атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали семь мирных жителей.