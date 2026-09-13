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Истребитель НАТО подняли в воздух из-за БПЛА в воздушном пространстве Литвы
В небе над Литвой заметили неопознанные беспилотники, что привело к поднятию по тревоге истребителя НАТО, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на Национальный центр по кризисному управлению страны, по меньшей мере один истребитель Североатлантического альянса вылетел с базы на севере Литвы из-за сообщений о возможном появлении беспилотников. Сигнал поступил от Национального центра по кризисному управлению, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт Вильнюса временно прекратил прием и отправку рейсов после того, как в воздушном пространстве были замечены неопознанные летательные аппараты. Ограничения ввели в 13:26 по московскому времени.
Позже источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Вильнюс» уточнил, что «работа аэропорта возобновлена». Принадлежность дронов пока не установлена. Транзит самолетов над Литвой в третьи страны, включая Россию, продолжался в обычном режиме, несмотря на инцидент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония подняла в воздух истребители НАТО с базы ВВС Эмари в ответ на якобы влетевшие в воздушное пространство страны беспилотники.