В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.27 комментариев
Эстония подняла истребители НАТО из-за неопознанных дронов
Эстония подняла истребители НАТО из-за якобы влетевших в страну беспилотников
Эстония подняла в воздух истребители НАТО с базы ВВС Эмари в ответ на якобы влетевшие в воздушное пространство страны беспилотники, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахна.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна сообщил о поднятии в воздух авиации альянса с базы ВВС Эмари из-за подозрительных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». По словам чиновника, инцидент произошел после срабатывания систем оповещения населения.
«Ночью в некоторых районах Эстонии были включены сирены воздушной тревоги после того, как несколько дронов близко подлетели к границам страны и вошли в эстонское воздушное пространство. В ответ с базы ВВС Эмари были подняты истребители НАТО», – написал Маргус Цахна в социальной сети X.
Ранее о возможных угрозах в небе заявляли представители вооруженных сил Латвии. В последнее время украинские беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве стран Прибалтики, хотя власти Эстонии, Латвии и Литвы утверждали, что не разрешали Киеву использовать свои территории для атак на российские объекты.
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