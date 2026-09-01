Эстония подняла истребители НАТО из-за неопознанных дронов

Эстония подняла истребители НАТО из-за якобы влетевших в страну беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна сообщил о поднятии в воздух авиации альянса с базы ВВС Эмари из-за подозрительных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». По словам чиновника, инцидент произошел после срабатывания систем оповещения населения.

«Ночью в некоторых районах Эстонии были включены сирены воздушной тревоги после того, как несколько дронов близко подлетели к границам страны и вошли в эстонское воздушное пространство. В ответ с базы ВВС Эмари были подняты истребители НАТО», – написал Маргус Цахна в социальной сети X.

Ранее о возможных угрозах в небе заявляли представители вооруженных сил Латвии. В последнее время украинские беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве стран Прибалтики, хотя власти Эстонии, Латвии и Литвы утверждали, что не разрешали Киеву использовать свои территории для атак на российские объекты.

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