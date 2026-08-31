В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
При атаке ВСУ в Белгородской области один человек погиб и трое ранены
В результате удара украинского беспилотника по транспортной инфраструктуре в городе Валуйки один человек погиб, трое мужчин получили множественные осколочные ранения, сообщил оперштаб Белгородской области.
«В городе Валуйки при атаке беспилотника на объект транспортной инфраструктуры погиб мужчина... Трое мужчин получили множественные осколочные ранения различных частей тела. Бригады СМП транспортируют пострадавших в Валуйскую ЦРБ», – говорится в сообщении оперативного штаба региона, передает РИА «Новости».
В настоящее время пострадавших доставляют в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа число пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус под Белгородом выросло до десяти человек.
За несколько дней до этого житель Ракитянского округа получил множественные осколочные ранения из-за удара дрона по сельскохозяйственной технике.
В июле один человек погиб в результате массированных атак ВСУ на Белгородскую область.