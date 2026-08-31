В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Собственника разбившегося на Кубани Ми-2 оштрафовали за незаконный полет
Прокуратура: Владелец рухнувшего на Кубани Ми-2 заплатит 250 тыс. рублей штрафа
Владельца вертолета Ми-2, потерпевшего крушение летом 2026 года в Славянском районе Краснодарского края, оштрафовали за нарушение правил использования воздушного пространства, сообщила Южная транспортная прокуратура.
Владелец вертолета оштрафован на 250 тыс. рублей за выполнение полета без регистрации и разрешения, сообщается в канале ведомства в Max.
«В связи с тем, что воздушное судно на государственный регистрационный учет поставлено не было, разрешение на выполнение полетов не выдавалось, по инициативе прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности», – пояснили в Южной транспортной прокуратуре.
Прокурор также внес эксплуатанту представление, которое было удовлетворено. В настоящее время приняты необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем.
В июне вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани во время сельскохозяйственных работ.
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