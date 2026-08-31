В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
В Черкассах и Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Серия взрывов прогремела в украинских Черкассах и Одессе на фоне звучащих в регионах сигналов воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
Взрывы произошли в украинских городах Черкассы и Одесса во время объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
«В Черкассах был слышен взрыв», – сообщил телеканал «Общественное». Позднее поступила информация о повторном взрыве в этом городе. В части Черкасской области звучали сирены, о чем свидетельствовала онлайн-карта министерства цифровой трансформации.
Кроме того, взрыв зафиксирован в Одессе, расположенной на юге страны, передает ТАСС. В Одесской области также действовал режим воздушной тревоги.
Ранее взрывы спровоцировали сильный пожар на складах под Киевом.
В селе Погребы Киевской области после мощного взрыва вспыхнул сильный пожар.
Днем ранее в Подольском районе украинской столицы на фоне воздушной тревоги загорелись складские помещения.