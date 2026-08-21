Украинский олигарх Ермолаев отверг причастность России к покушению в Монако

Tекст: Денис Тельманов

Коммерсант Вадим Ермолаев не верит в причастность Москвы к организации покушения на его жизнь, передает РИА «Новости».

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов Bloomberg, предприниматель дал однозначный ответ. «Абсолютно нет», – заявил Ермолаев.

Бизнесмен отметил, что пока не знает имен настоящих заказчиков преступления. При этом он настаивает на скорейшем завершении расследования. Промедление грозит гибелью других участников дела, уверен потерпевший.

Покушение произошло в конце июня на территории Монако. В результате взрыва пострадал сам предприниматель, его сын и спутница. Ранее в интервью CNN коммерсант обвинял в случившемся украинскую разведку, действовавшую в интересах частного лица.

Опасения Ермолаева небезосновательны: в начале июля под Киевом обнаружили убитой 39-летнюю Анастасию Березовскую, подозреваемую в организации взрыва.

Вскоре украинская генпрокуратура отчиталась об аресте предполагаемых убийц женщины. Ими оказались сотрудник военной разведки Украины Владислав Реут и бывший силовик Виталий Жикович.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бизнесмен заявил о заказном характере покушения. Ранее предприниматель обвинил офицеров Главного управления разведки Украины в организации взрыва.

Украинские правоохранители задержали подозреваемых в убийстве предполагаемой исполнительницы преступления Анастасии Березовской.