Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.3 комментария
Украинский олигарх Ермолаев отверг причастность России к покушению в Монако
Пострадавший при взрыве на Лазурном берегу предприниматель Вадим Ермолаев категорически опроверг версию о вмешательстве Москвы, призвав следователей быстрее найти реальных заказчиков преступления.
Коммерсант Вадим Ермолаев не верит в причастность Москвы к организации покушения на его жизнь, передает РИА «Новости».
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов Bloomberg, предприниматель дал однозначный ответ. «Абсолютно нет», – заявил Ермолаев.
Бизнесмен отметил, что пока не знает имен настоящих заказчиков преступления. При этом он настаивает на скорейшем завершении расследования. Промедление грозит гибелью других участников дела, уверен потерпевший.
Покушение произошло в конце июня на территории Монако. В результате взрыва пострадал сам предприниматель, его сын и спутница. Ранее в интервью CNN коммерсант обвинял в случившемся украинскую разведку, действовавшую в интересах частного лица.
Опасения Ермолаева небезосновательны: в начале июля под Киевом обнаружили убитой 39-летнюю Анастасию Березовскую, подозреваемую в организации взрыва.
Вскоре украинская генпрокуратура отчиталась об аресте предполагаемых убийц женщины. Ими оказались сотрудник военной разведки Украины Владислав Реут и бывший силовик Виталий Жикович.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бизнесмен заявил о заказном характере покушения. Ранее предприниматель обвинил офицеров Главного управления разведки Украины в организации взрыва.
Украинские правоохранители задержали подозреваемых в убийстве предполагаемой исполнительницы преступления Анастасии Березовской.