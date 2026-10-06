Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».13 комментариев
Путин: Энергия является базовым ресурсом экономики
Энергия сейчас является базовым ресурсом экономики, заявил президент Владимир Путин на тематическом совещании.
Российский лидер подчеркнул важность развития собственных современных источников накопления энергии, пишет ТАСС. «Энергия – это базовый ресурс экономики, потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс, особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов», – заявил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава государства заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Владимира Путина по высокотехнологичной энергетике. Песков сообщил о запуске президентом производства электрических батарей.