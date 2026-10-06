Путин: Энергия является базовым ресурсом экономики

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российский лидер подчеркнул важность развития собственных современных источников накопления энергии, пишет ТАСС. «Энергия – это базовый ресурс экономики, потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс, особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов», – заявил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава государства заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Владимира Путина по высокотехнологичной энергетике. Песков сообщил о запуске президентом производства электрических батарей.