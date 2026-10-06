Путин заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году

Путин: Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы к 2030 году

Tекст: Елизавета Шишкова

«Ожидается, что к 2030 году после выхода новых предприятий на плановые мощности наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы», – заявил Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.

Глава государства также подчеркнул необходимость продолжения работы по совершенствованию технологий производства аккумуляторов и освоения новых областей их применения.

Кроме того, Путин отметил важность формирования нормативной базы с едиными требованиями к качеству и безопасности систем накопления энергии, включая их повторное применение, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Путиным производства электрических батарей.

В мае Путин оценил работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения.

В 2024 году было объявлено о планах запуска в России производства аккумуляторов и двигателей для электромобилей в 2025 году.