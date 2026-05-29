Путин оценил работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения
Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу по продвижению процессов импортозамещения в рамках ЕАЭС.
Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, глава государства подчеркнул важность совместных усилий, передает РИА «Новости».
«Благодаря расширению промышленной кооперации нашими государствами созданы эффективные цепочки добавленной стоимости, продвигаются процессы импортозамещения, внедряются цифровые технологии и инновации», – заявил российский лидер.
Кроме того, президент обратил внимание на позитивную динамику макроэкономических показателей стран-участниц. По его словам, суммарный объем промышленного производства в союзе вырос на 1,6%, объемы строительства увеличились на 4,2%, а сельскохозяйственное производство прибавило 4,6%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года в расширенном составе.
Накануне президент России Владимир Путин анонсировал принятие важных интеграционных решений на саммите в Казахстане.
Также российский лидер выступил за объединение усилий государств союза для создания суверенных платформ искусственного интеллекта.