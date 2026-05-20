Путин заявил об успешном выпуске китайских автомобилей в России

Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»

Tекст: Денис Тельманов

«Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», – сказал Мантуров в интервью ИС «Вести», передает РИА «Новости».



Он отметил, что при этом китайские производители готовы развивать поставки в сегментах электромобилей и гибридов, где спрос в России растет и которые не пересекаются напрямую с модельным рядом отечественного автопроизводителя.

Мантуров также подчеркнул, что российская сторона выдвигает дополнительные требования к иностранным компаниям. «Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями», – добавил он.

По словам первого вице-премьера, таким образом власти стремятся одновременно развивать рынок и поддерживать отечественного производителя, не допуская прямого ценового давления на «АвтоВАЗ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о беспрецедентном демпинге со стороны китайских автопроизводителей.

В начале мая главе государства представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut.