Кузнецова предложила ввести «Спортивную карту» для детей-сирот

Tекст: Елизавета Шишкова

О предложениях и ходе обсуждения проблем детско-юношеского спорта Кузнецова рассказала в своем Telegram-канале.

По ее словам, на заседании отмечалось: несмотря на то что около 94% детей в возрасте от трех до 17 лет систематически занимаются спортом, эти показатели не отражают, как занятия реально влияют на здоровье и развитие ребенка.

Президент России Владимир Путин предложил синхронизировать работу систем здравоохранения, спорта, просвещения и органов власти для дальнейшей поддержки молодых спортсменов.

Кузнецова также особо обратила внимание на проблемы доступности спорта для детей из отдаленных населенных пунктов, многодетных семей и сирот. Она подчеркнула успешный опыт спортивных школ-интернатов, отметив важность анализа и расширения их практик с возможным включением федерального софинансирования.

«В сиротских учреждениях предусмотрена спортивная инфраструктура, секции. Но как быть ребенку-сироте, если он хочет заниматься тем видом спорта, который не представлен в детском доме?», – задалась вопросом Кузнецова. Она предложила разработать программу «Спортивная карта» для детей-сирот, чтобы расширить их доступ к спортивным кружкам в зависимости от интересов и способностей.

Кроме того, Кузнецова призвала урегулировать статус тренеров по адаптивной физкультуре, чтобы эти специалисты получили педагогический стаж и меры поддержки. Также представитель Госдумы рассказала о развитии адаптивных спортзалов «Новая высота» и инициативах по обязательному поднятию государственного флага на всех спортивных мероприятиях и объектах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил разработать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров. Глава государства также распорядился повсеместно создать школьные лиги по массовым видам спорта.