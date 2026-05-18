Ушаков сообщил о планах Москвы и Пекина подписать около 40 документов
Российская и китайская стороны планируют заключить порядка 40 двусторонних соглашений во время предстоящего официального визита главы государства Владимира Путина в КНР, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19 и 20 мая. В ходе поездки планируется заключить множество соглашений, передает РИА «Новости».
«По завершении переговоров состоится церемония подписания документов. Их на данный момент около 40. Причем 21 документ согласован так, что всегда следует так, что 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а остальные будут просто объявлены на церемонии», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит российского лидера в КНР 19 и 20 мая. Президент посвятил понедельник рабочим вопросам по предстоящей поездке в Пекин. Москва и Пекин придают первостепенное значение этому событию.