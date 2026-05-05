Алиханов заявил о превосходстве российского салона Superjet над импортным
Алиханов заявил, что российский салон, установленный на полностью импортозамещённой версии самолёта Superjet-100, превосходит по качеству зарубежные аналоги, применявшиеся ранее, передает РИА «Новости».
Он отметил: «На одной из машин в Жуковском недавно закончился монтаж внутреннего салона. Это панели салона, кресла пассажиров, бортпроводников, внутрисалонное оборудование: система кондиционирования, освещения и прочее. Получилось лучше салона, который поставлялся на предыдущий Superjet зарубежными компаниями».
По данным ведомства, российский салон SJ-100 впервые представили широкой публике на выставке Wings India 2026, прошедшей в Индии в конце января этого года. Новый салон разработан в рамках программы импортозамещения и включает полностью отечественные системы и оборудование.
Самолёт SJ-100 относится к классу ближнемагистральных узкофюзеляжных лайнеров и станет ещё одной моделью в линейке Superjet. В настоящее время к сертификации готовятся 26 серийных самолётов из 42, предусмотренных контрактами. Получение сертификата ожидается в августе 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация в марте 2025 года начала летную часть сертификационных испытаний импортозамещенного самолета Superjet.
В апреле 2025 года первый заместитель гендиректора ОАК Олег Бочаров сообщил о завершении подготовки полностью импортозамещенного SJ-100 к летным испытаниям.
Позже министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о планах начать поставки самолета SJ-100 с двигателями ПД-8 в начале 2026 года.