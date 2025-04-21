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Стало известно о предстоящем первом полете полностью импортозамещенного SJ-100
Первый полет импортозамещенного SJ-100 с двигателями ПД-8 пройдет до конца апреля
Лайнер SJ-100 с отечественными двигателями завершил подготовку к летным испытаниям и ожидает подходящих погодных условий для первого полета, который планируется провести до конца апреля.
Первый заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Олег Бочаров сообщил, что полностью импортозамещенный самолет SJ-100 уже готов к первому полету и передан на летно-испытательную станцию, сообщает ТАСС.
«Идем по плану. Самолет полностью готов. Передан на летно-испытательную станцию. Идут наземные отработки. Оформляем необходимые документы. Ждем погоду», – заявил он журналистам.
В середине марта Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о начале летной части сертификационных испытаний импортозамещенного самолета Superjet.