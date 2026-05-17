Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.0 комментариев
Официальные делегации посетили стенд НЦ «Россия» на выставке в Харбине
В городе Харбине с 17 по 21 мая проходит Российско-Китайское ЭКСПО. Национальный центр «Россия» впервые широко представляет в КНР свой флагманский проект — «Универмаг». В день открытия экспозицию посетили официальные делегации, в том числе заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Флагманский проект «Универмаг» Национального центра «Россия» впервые широко представлен на Российско-Китайском ЭКСПО, проходящем в Харбине с 17 по 21 мая. В день открытия стенд посетили официальные делегации, включая вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, передает официальный сайт центра.
«Национальный центр “Россия“ создан по распоряжению Президента Владимира Путина. Мы впервые широко представлены в Китае с флагманским проектом “Универмаг”, где собрали самые лучшие товары и уникальные изделия народных художественных промыслов со всех регионов России: фарфор, хрусталь и многое другое», – отметила генеральный директор центра Наталья Виртуозова.
Посетители выставки могут увидеть и приобрести продукцию отечественных производителей в категориях «Лакомства», «Аксессуары», «Народные художественные промыслы и ремесла», «Посуда». Экспозицию дополняют эксклюзивные модные образы и неваляшки в виде панд от фабрики «Котовская неваляшка». Важным элементом стала специальная коллекция одежды с цитатами Владимира Путина.
Стенд оформлен в купеческом стиле с резными ставнями и орнаментами, символизирующими единство народов. Центральным элементом стал макет здания Национального центра «Россия», которое планируется возвести в Москве в 2029 году. Проект «Универмаг» объединяет более 160 производителей из 60 регионов страны, а в 2027 году планируется начало строительства филиала центра на острове Большой Уссурийский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поприветствовал участников юбилейной выставки в Харбине.
Одежда с цитатами главы государства вызвала высокий спрос среди китайских посетителей