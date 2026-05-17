Одежда с цитатами Путина стала хитом выставки в Харбине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Одежда с высказываниями президента России Владимира Путина оказалась крайне востребованной среди посетителей X Российско-китайского Экспо в китайском Харбине, передает ТАСС. Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова сообщила о большом интересе к продукции.

«За первые часы мы видим, что номер один – это продажа одежды с цитатами президента. Первая покупка была сделана китайским мужчиной, он купил свитшот с цитатой „Надо обязательно смотреть в будущее“», – рассказала Виртуозова. Она уточнила, что правом печатать фразы главы государства обладает исключительно Национальный центр «Россия».

Помимо одежды, китайские покупатели активно приобретают оренбургские и павлопосадские платки, а также эксклюзивные неваляшки из меха эвенкийского соболя. Успех российского универмага уже привлек внимание бизнеса из КНР, и представители одного из пекинских торговых центров предложили открыть подобную площадку в столице страны.

Виртуозова также поделилась планами развития Национального центра. Ожидается, что в 2028 году филиал организации и универмаг появятся на приграничном острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Кроме того, 4 ноября 2029 года в центре Москвы планируется открытие нового здания Национального центра «Россия».

Месяцем ранее организаторы представили одежду с высказываниями главы государства на выставке в Ташкенте.



