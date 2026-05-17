Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
Минобороны: ПВО утром перехватила 30 украинских беспилотников над Россией
Утром дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотных аппаратов самолетного типа в нескольких субъектах Российской Федерации, сообщили в Минобороны.
В период с семи до девяти часов утра по московскому времени силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 30 вражеских дронов, передает Минобороны в MAX.
Атака была отражена над территориями Калужской, Брянской, Смоленской, Псковской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, беспилотники были сбиты над акваторией Азовского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны ликвидировали более полутысячи дронов ВСУ.
Днем ранее военные уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России.
Утром того же дня системы ПВО сбили 13 вражеских аппаратов самолетного типа.