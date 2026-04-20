Мерч с цитатами Путина про семью представили в Ташкенте

На выставке в Ташкенте представили одежду с цитатами Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

Одежду с высказываниями главы государства представили на стенде «Универмаг России», организованном Национальным центром «Россия», передает РИА «Новости».

Выставка «Иннопром. Центральная Азия» стартовала в понедельник в столице Узбекистана.

«Специально для «Иннопроммы» сделали несколько изделий с недавними цитатами президента: «Удивление и восторг от того, что мы все вместе». Ну, безусловно, очень пользуется популярностью «Семья – основа государства», потому что это та ценность, которая важна для России и для мусульман, потому что все государства строятся вокруг семьи», – рассказала журналистам гендиректор Национального центра Наталья Виртуозова.

Она также сообщила, что во время осмотра экспозиции первый вице-премьер России Денис Мантуров вручил представителю афганской делегации вещь с фразой Владимира Путина «В следующий раз в Москве». Мероприятие организовано министерствами промышленности и торговли России и Узбекистана и продлится три дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в универмаге Национального центра «Россия» представили новые экземпляры одежды с высказываниями президента Владимира Путина.

Ранее в магазине появились футболки и бейсболки с цитатами главы государства о суверенитете и будущем страны.