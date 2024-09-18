Минфин: Запуск долевого страхования жизни перестроит рынок

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы сделали серьезную ставку на развитие долгосрочных сбережений в стране и подготовку нескольких важных продуктов. Один из них – это долевое страхование жизни (ДСЖ). Считаем, что это ключевая веха в развитии рынка, как и программа долгосрочных сбережений. ДСЖ перестроит весь рынок и отрасль страховщиков жизни, мы точно будем на это делать ставку», – рассказал Чебесков в рамках форума «Будущее страхового рынка», говорится в сообщении на сайте Минфина.

Реализация программы долевого страхования жизни, по мнению представителя Минфина, позволит значительно увеличить объем долгосрочных сбережений в стране. Чебесков оценил потенциальный объем сборов страховщиков жизни по этому виду страхования в первый год запуска в 250 млрд рублей. Он также подчеркнул важность развития инвестиционной культуры среди населения и готовность ведомства оказывать поддержку страховым компаниям в продвижении нового продукта.

«ДСЖ – самый долгосрочный продукт из линейки существующих инвестпродуктов, будем стремиться продвигать инвестиционную культуру. Как и по программе долгосрочных сбережений, мы готовы работать с рынком страховщиков жизни, помогать продвигать продукт ДСЖ. Но также рассчитываем на ответ страховщиков в виде каких-то ориентиров. Нам кажется, что ДСЖ получился неплохим продуктом», – сказал Чебесков.

Полисы долевого страхования жизни, согласно законодательству, будут инвестироваться в паевые инвестиционные фонды. Новый вид страхования позволит гражданам не только обезопасить свои сбережения, но и получить дополнительный доход от инвестирования.

«Еще один наш приоритет, где мы видим тоже большой потенциал, – это, конечно, международная сфера. Тут рынок тоже взялся за эту инициативу и начал обсуждать идею создания механизма взаимодействия страховых и перестраховочных компаний в рамках БРИКС. И возможно даже создание общей перестраховочной компании в рамках БРИКС», – сказал Чебесков. Он уточнил, что над этими решениями ведется активная работа в Деловом совете БРИКС.