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Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами
В универмаге центра «Россия» начали продавать футболки с новыми цитатами Путина
В универмаге на территории национального центра «Россия» появились футболки и бейсболки с цитатами президента Владимира Путина, включая высказывания о суверенитете и будущем страны.
В магазине на территории национального центра «Россия» начала продаваться обновленная коллекция одежды с автографами и цитатами президента Владимира Путина. Посетители могут приобрести футболки и бейсболки с надписями: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее», передает РИА «Новости».
Сотрудница магазина рассказала, что наибольшим спросом пользуются футболки с ракетой «Орешник» и надписями, в которых упоминается Россия. Помимо новых фраз в коллекции представлены и уже известные высказывания президента, среди которых: «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами».
Коллекция тематического мерча впервые была представлена в 2023 году на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. С тех пор количество видов продукции и цитат президента заметно выросло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник» ранее появились на Ozon и быстро были раскуплены, а лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов пришел на заседание Госдумы в такой футболке.