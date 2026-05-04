В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу

Чернышенко заявил о внедрении единой воспитательной программы в детских лагерях

Tекст: Вера Басилая

В России внедрена единая программа воспитательной работы в детских лагерях, которая теперь обязательна для всех объектов детского отдыха, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает «Интерфакс».

Вице-премьер подчеркнул, что в рамках программы дети принимают участие в спортивных, художественных, технических и туристско-краеведческих мероприятиях, ведут отрядные газеты и блоги, занимаются проектной деятельностью и участвуют в работе детского самоуправления.

«Разработана и внедрена единая федеральная программа воспитательной работы. Она стала обязательной для всех детских лагерей страны», – заявил Чернышенко.

Также он уточнил, что дети выбирают лидеров, работают в советах отрядов, участвуют в военно-спортивных играх «Зарница», «Орленок», а также в конкурсах строя и песни. Помимо этого, организуются тематические Дни памяти, единства, семьи и здоровья.

По словам вице-премьера, летом в детских лагерях России отдохнут более 5,75 млн детей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что организация детского отдыха должна быть всесезонной, чтобы дети могли посещать лагеря не только летом, но и на других каникулах.