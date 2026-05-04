Дагестанец спасся из горящего дома после взрыва газа
Владелец частного дома в Лакском районе Дагестана чудом спасся во время пожара, вызванного взрывом газового баллона, сообщили в районной администрации.
Единственный жилец загоревшегося здания не получил травм и успел вовремя покинуть помещение, указали в администрации, передает ТАСС.
«В доме, где произошло возгорание, проживал один человек. В момент взрыва газового баллона мужчина находился внутри, но успел выбежать наружу. Он не пострадал», – сообщили там
По данным МЧС России по Дагестану, огонь повредил шесть частных построек.
Остальные дома, оказавшиеся в зоне пожара, пустовали, в них не было людей. В администрации подчеркнули, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших.
Ранее в апреле два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в десятиэтажном доме в Махачкале. В марте взрыв газа произошел в незаселенной многоэтажке на улице Гапцахской.