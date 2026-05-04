Торги на Петербургской бирже приостановили без объяснения причин
Торги в товарных секциях Петербургской биржи были временно приостановлены, передает ТАСС.
В официальном сообщении торговой площадки говорится: «Торги в товарных секциях АО «Петербургская биржа» приостановлены. Причины уточняются».
На данный момент причины приостановки не называются. Представители биржи подчеркнули, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя.
В мае 2024 года на этой площадке также произошел технический сбой.
Ранее Центральный банк России выявил факты манипулирования рынком на торгах акциями данной биржи.