ЦБ выявил манипулирование рынком на торгах акциями СПБ-биржи

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что 27 ноября в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах на Московской бирже – на 35,8%, на торгах на СПБ-бирже – на 13,4%, передает ТАСС.

Регулятор пояснил, что снижение произошло из-за распространения недостоверной информации о подаче ПАО «СПБ-биржа» заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями. В результате, по данным регулятора, участники рынка продавали акции на не выгодных для них условиях и фиксировали убытки.

Согласно результатам проверки, СПБ-биржа не подавала заявления о банкротстве, а подготовка заявления якобы от имени биржи и направление его в суд расценивается ЦБ как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов.

Ранее в Центробанке назвали «совершенно недопустимой» и «граничащей с преступлением» ситуацию с «СПБ-биржей», которая сначала подала заявление о собственном банкротстве, а затем заявила, что не делала этого.