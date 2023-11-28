Фиктивное банкротство «СПБ биржи» в ЦБ назвали близким к преступлению

Центробанк: Оказавшееся фиктивным заявление о банкротстве «СПБ биржи» могло быть манипуляцией рынком ценных бумаг

«Мы считаем это совершенно недопустимым кейсом. Должны правоохранительные органы поработать и наши коллеги, кто занимается расследованиями случаев, связанных с манипулированием рынком», - сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, комментируя инцидент, передает "Прайм".

В понедельник Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление «СПБ биржи» о собственном банкротстве, информация об этом появилась в картотеке суда. После этого акции биржи упали почти на 35% – до 63,8 рубля.

Позже биржа заявила, что не подавала такого заявление. Акции снова пошли вверх, к концу понедельника разница в цене с предыдущим днем достигала 10%.

По словам Мамуты, жалоб инвесторов «СПБ биржи» ЦБ пока не получал, однако не исключил, что они поступят позднее. «То, что вы вчера увидели, я даже не знаю, как назвать. Это не злоупотребление правом, это уже близко к преступлению. Мне кажется, правоохранительные органы должны разобраться, что произошло», – подчеркнул Мамута.

По его словам, с точки зрения рынка «было, очевидно, манипулирование ценными бумагами». Кроме того, он не исключил, что «имела место маловероятная случайность, которая таким образом реализовалась». «Но выглядит это так, что рынок очень сильно упал, потом быстро отрос, и кто-то на этом мог заработать» – подчеркнул представитель Центробанка.

Ранее сообщалось, что «СПб-биржа» опровергла сообщения о заявлении на банкротство.