Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Второй за день танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине
КСИР: Второй танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили о подрыве на морской мине второго за день танкера-нарушителя, перевозившего более 2 млн баррелей нефти.
В результате подрыва судна в машинном отделении произошел мощный взрыв и начался сильный пожар, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
«Сегодня утром второй супертанкер-нарушитель столкнулся с морской миной и загорелся», – заявили в пресс-службе военно-морских сил КСИР.
По утверждению иранских военных, танкер отключил все системы определения местоположения и радиолокационное оборудование. Судно пыталось пройти по неразрешенному маршруту. Его название пока не уточняется.
Утром в субботу КСИР уже сообщал о подрыве на мине и возгорании другого супертанкера, который также нарушил установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.
В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.
В среду в проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз.