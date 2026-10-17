Второй за день танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

КСИР: Второй танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

Tекст: Мария Иванова

В результате подрыва судна в машинном отделении произошел мощный взрыв и начался сильный пожар, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

«Сегодня утром второй супертанкер-нарушитель столкнулся с морской миной и загорелся», – заявили в пресс-службе военно-морских сил КСИР.

По утверждению иранских военных, танкер отключил все системы определения местоположения и радиолокационное оборудование. Судно пыталось пройти по неразрешенному маршруту. Его название пока не уточняется.

Утром в субботу КСИР уже сообщал о подрыве на мине и возгорании другого супертанкера, который также нарушил установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.

В среду в проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз.