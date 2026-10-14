Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
В Ормузском проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз
Контейнеровоз подорвался на мине и затонул в Ормузском проливе
В южной части Ормузского пролива после подрыва на мине затонул контейнеровоз, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
КСИР заявил, что контейнеровоз-нарушитель, планировавший пройти по несанкционированному и опасному маршруту в Ормузском проливе, подорвался на морской мине, в результате чего произошел мощный пожар, передает РИА «Новости».
В Корпусе стражей исламской революции уточнили, что судно перевозило более 2,5 тыс. контейнеров. Оно затонуло в среду утром в южной части Ормузского пролива.
В понедельник на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.
В воскресенье под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем.
В пятницу Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами пролива.