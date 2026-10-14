В Ормузском проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз

Контейнеровоз подорвался на мине и затонул в Ормузском проливе

Tекст: Вера Басилая

КСИР заявил, что контейнеровоз-нарушитель, планировавший пройти по несанкционированному и опасному маршруту в Ормузском проливе, подорвался на морской мине, в результате чего произошел мощный пожар, передает РИА «Новости».

В Корпусе стражей исламской революции уточнили, что судно перевозило более 2,5 тыс. контейнеров. Оно затонуло в среду утром в южной части Ормузского пролива.

В понедельник на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

В воскресенье под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем.

В пятницу Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами пролива.