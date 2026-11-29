На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.5 комментариев
Посол Дедов назвал истинную цель «маршрута Трампа»
Посол Дедов раскрыл планы США закрепиться у северных границ Ирана
США стремятся закрепиться на северных границах Ирана с Арменией и взять под контроль маршрут из Центральной Азии в Европу, продвигая в Закавказье «маршрут Трампа», заявил посол России в Тегеране Алексей Дедов.
«Цель Вашингтона – закрепиться на северных границах Ирана с Арменией и взять под контроль путь из Центральной Азии в Европу, частью которого должен стать «маршрут Трампа», – передает ТАСС слова дипломата в интервью иранской газете Farhikhtegan.
По его словам, Вашингтону не интересен равноправный транзит между Азербайджаном и Нахичеванью через юг Армении. Истинная цель Запада заключается в вытеснении России и Ирана из региона и создании подконтрольной инфраструктуры у их границ.
В ответ на эти действия Москва намерена продолжать сотрудничество с Тегераном. Как отметил посол, взаимодействие будет развиваться, в том числе в рамках региональной платформы «3+3», которая объединяет Азербайджан, Армению, Грузию, Россию, Иран и Турцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф рассказал о просьбе Вашингтона к Москве выступить посредником на переговорах с Тегераном. В июле посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани заявил о поражении США в попытках установить контроль над Ормузским проливом. В июне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил о прохождении проекта транспортного коридора «Маршрут Трампа» в Армении через зону ответственности российских пограничников.