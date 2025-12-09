Эксперты назвали регионы с самыми дешевыми «Дедами Морозами»

Tекст: Денис Тельманов

По данным сервиса «Авито услуги», с которыми ознакомился ТАСС, самые доступные по цене услуги аниматоров в образе «Деда Мороза» были зафиксированы в Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане.

В этих регионах артисты просят оплату от двух тысяч рублей за час работы. В сообщении сервиса говорится: «Дешевле всего выступления «Деда Мороза» обходятся в Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане: здесь артисты просят от 2 тыс. рублей».

В Челябинской области средний гонорар выступающих в новогодних костюмах начинается от двух тысяч четырехсот рублей.

Аниматоры из Алтайского края, Кемеровской, Свердловской и Нижегородской областей зарабатывают от двух тысяч пятисот рублей за час.

Наибольшую стоимость за услуги «Деда Мороза» эксперты зафиксировали в Ставропольском и Краснодарском краях, а также Московской, Тюменской и Новосибирской областях – здесь артисты просят не менее трех тысяч рублей за час.

По информации аналитиков, за выступление аниматора в образе «Снегурочки» жители Саратовской и Самарской областей также платят меньше всего – от двух тысяч рублей.

В Татарстане стоимость подобных услуг стартует от двух тысяч двухсот рублей, а в Челябинской области – от двух тысяч четырехсот рублей.

Самый высокий гонорар аниматоров в костюме «Снегурочки» отмечен в Московской области – от трех тысяч пятисот рублей.

Ставропольский край, Новосибирская область, Краснодарский край и Ростовская область также вошли в список российских регионов с самой высокой стоимостью выступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о самых необычных и добрых подарках, которые он вручал за последние десять лет во время новогодних путешествий.

Дед Мороз заявил, что его вдохновляет искренняя радость детей и взрослых, и именно это помогает ему не знать усталости даже зимой.

Эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко отметила, что родителям стоит деликатно объяснять детям, что у Деда Мороза есть ограничения, и слишком дорогие подарки он принести не может, так как подарков должно хватить всем.

